باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های فرانسه ممنوعیت رفت‌وآمد شبانه در برخی مناطق پاریس را تمدید کردند. این محدودیت‌ها از ساعت ۲۳ چهارشنبه به وقت اروپای مرکزی آغاز می‌شود و تا ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. محدودیت‌های مشابهی نیز در لیون و چند شهر دیگر فرانسه اعمال می‌شود.

در همین حال، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه هشدار داد که دولت تحرکات گروه‌های چپ افراطی را از نزدیک زیر نظر دارد. او این گروه‌ها را به دامن‌زدن به خشونت و «نزدیک‌شدن مکرر به تروریسم» متهم کرد.

بر اساس اعلام ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه از زمان آغاز اعتراضات در روز شنبه، ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر)، بیش از ۲۵۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که ۱۷۴ نفر از آنها به اتهام‌هایی از جمله نگهداری اموال مسروقه یا ضرب‌وجرح زندانی شده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز