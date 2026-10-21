باشگاه خبرنگاران جوان - چهلمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از امروز (چهارشنبه ۲۹ مهرماه) با حضور ۱۶ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز شد که گزارش کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

پیکان تهران پرافتخارترین تیم این مسابقات در هفته نخست و در بازی خانگی میزبان مس سونگون تبریز بود که برای نخستین بار در لیگ برتر والیبال به میدان می‌رود. این دیدار سه بر صفر به سود پیکانی‌ها شد.

پیکانی‌ها در ست اول تا سوم این مسابقه با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۷ فاتح میدان شدند تا در هفته نخست لیگ برتر مردان با اقتدار به پیروزی برسند.

تیم والیبال فولاد سیرجان که امسال به عنوان نماینده آسیا در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت می‌کند، هفته نخست لیگ برتر مردان را با شکست سه بر صفر تهران بیشه چمستان شروع کرد.

فولاد سیرجان در ست اول تا سوم این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۸ فاتح میدان شد. این مسابقه به مدت ۹۷ دقیقه طول کشید و یک کارت تاخیر تیم تهران بیشه دریافت کرد.

دربی استان‌های شمالی کشور در لیگ برتر والیبال یکی از بازی‌های مهم هفته نخست بود که در سالن امام خمینی (ره) شهر نور برگزار شد.

تیم مهرگان نور در این دیدار سه بر صفر حریف خود پاس گرگان را شکست داد تا به نخستین برد خود دست یابد و سه امتیازی شود.

تیم مهرگان در این مسابقه با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۷ فاتح میدان شد و سه امتیاز در جدول برای خود ذخیره کرد.

خانه والیبال تهران نیز شاهد برگزاری شهرآورد دو تیم مطرح این مسابقات بود که صنعتگران امید به مصاف طبیعت اسلامشهر رفت.

در این دیدار سنگین و بسیار نزدیک تیم طبیعت سه بر دو به پیروزی رسید تا دو امتیاز به دست آورد.

جدال نزدیک دو تیم در ست اول ۲۵ بر ۲۳ به سود طبیعت به پایان رسید، اما صنعتگران امید در ست دوم ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

شاگردان تندروان در ست سوم این مسابقه نیز ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا از طبیعت پیش بیافتند، اما تیم میزبان در ادامه موفق به پیروزی با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ در ست چهارم شد تا مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

شاگردان ابراهیم وادی در ست پنجم ۱۵ بر ۱۳ به پیروزی رسیدند تا به نخستین برد خود در این فصل دست یابند.

سالن شهید سلیمانی اردکان نیز میزبان یکی دیگر از دیدار‌های هفته نخست لیگ برتر مردان بود که تیم چادرملو از رازین پلیمر میزبانی کرد.

تیم رازین پلیمر در طولانی‌ترین بازی هفته که به مدت ۱۶۸ دقیقه طول کشید، سه بر دو به پیروزی رسید و دو امتیاز به دست آورد.

رازین پلیمر در ست نخست این دیدار موفق به شکست میزبان خود با نتیجه ۲۲ بر ۲۵ شد، اما در ست دوم چادرملو ۲۵ بر ۲۳ فاتح میدان شد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

ست سوم این دیدار نیز ۲۵ بر ۲۲ به سود چادر ملو پایان یافت تا میزبان دو بر یک از حریف جلو بیافتد، اما در ست چهارم مجددا رازین ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید تا مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

ست پنجم این مسابقه نیز ۱۵ بر ۱۰ به سود رازین به پایان رسید تا شاگردان مرتضی هداوندی یک برد ارزشمند در خارج از خانه ثبت کنند.

قرار بود دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و استقلال در سالن ۲۵ آبان شهر اصفهان به مصاف یکدیگر بروند که سازمان لیگ فدراسیون والیبال در راستای احقاق حقوق بازیکنان، مربیان و اعضای خانواده والیبال و با توجه به اینکه تیم استقلال به تعهدات خود عمل نکرده بود، اجازه بازی نداد و باخت فنی برای این تیم در نظر گرفت.

همچنین تیم مس رفسنجان نیز که این هفته میزبان شهرداری ارومیه بود، به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود اجازه بازی دریافت نکرد و با باخت فنی رو‌به‌رو شد.

گفتنی است بر اساس آیین‌نامه سازمان لیگ، چنانچه تیمی در دو مسابقه متوالی با باخت فنی مواجه شود، از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته خواهد شد.

از سوی دیگر با توجه به درخواست نماینده قزوین و موافقت باشگاه شهداب یزد، دیدار این دو تیم در هفته نخست به تعویق افتاد و زمان جدید برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان ایران سال ۱۴۰۵ روز چهارشنبه ششم آبان ماه با هشت دیدار در شهر‌های مشهد، تهران (دو مسابقه)، گرگان، نور، یزد، رفسنجان و اسلامشهر پیگیری می‌شود.