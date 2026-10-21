رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی استان خوزستان از کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق در شهرستان اهواز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی استان خوزستان گفت: در راستای اجرایی نمودن طرح عملیاتی سراسری مبارزه با قاچاق کالا با اولویت مصرف‌کنندگان عمده سوخت و خودروهای شوتی، کارکنان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان برای بررسی صحت و سقم خبر واصله مبنی بر وجود سه باب انبار محل جمع‌آوری و فروش غیرمجاز سوخت گازوئیل، بلافاصله طی هماهنگی قضایی و تشکیل تیم‌های عملیاتی به محل مورد نظر عزیمت کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از تفهیم حکم قضائی و رعایت حقوق شهروندی و موازین قانونی، در بررسی و بازدید از تمام زوایای انبارهای موصوف، در نهایت مقدار تقریبی ۶۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل به ارزش ۹ میلیارد تومان را کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی استان خوزستان تصریح کرد: در این رابطه ۴ نفر متهم دستگیر شدند که جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی و ارجاع شدند.