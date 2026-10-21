محمدباقر قالیباف با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این دیدار آخرین تحولات جنگ نظامی، اقتصادی و شناختی دشمن آمریکایی-صهیونی بررسی و بر تقویت مؤلفه‌های قدرت کشور، نقش مؤثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حفظ و تحکیم انسجام اجتماعی و وحدت ملی و استمرار حضور آگاهانه و بازدارندۀ ملت مبعوث در تجمعات میدانی، اهتمام دولت و مجلس به همکاری در جهت گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و پیشبرد امور مرتبط با شرکای راهبردی کشور تأکید شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این ملاقات، گزارش‌هایی از فعالیت نمایندگان ملت از شروع جنگ تحمیلی سوم تاکنون و برنامه‌های جاری و آینده مجلس برای حل مسائل و مشکلات کشور را ارائه کرد.

منبع:رسانه رهبر انقلاب اسلامی

برچسب ها: محمد باقر قالیباف ، رهبر انقلاب
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