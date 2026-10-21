برخی مقامات پنتاگون در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، آماده‌اند با کنگره همکاری کرده و اطلاعاتی علیه پیت هگست را افشا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه تلگراف انگلیس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامات فعلی و سابق وزارت جنگ آمریکا در حال آماده‌سازی اطلاعاتی علیه پیت هگست، وزیر جنگ این کشور هستند تا در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و کسب اکثریت مجلس نمایندگان، آنها را در اختیار کنگره قرار دهند.

بر اساس این گزارش، قانون‌گذاران دموکرات تماس با افشاگران احتمالی را آغاز کرده‌اند و در صورت آغاز تحقیقات درباره عملکرد هگست، ممکن است اعضای حلقه نزدیکان او را احضار کنند.

 یکی از محور‌های احتمالی تحقیقات، پرونده موسوم به «سیگنال‌گیت» است که در جریان آن، اطلاعات مربوط به برنامه‌های نظامی آمریکا به‌طور تصادفی از طریق اپلیکیشن سیگنال با یک خبرنگار به اشتراک گذاشته شد.

یکی از منابع مطلع به این روزنامه گفت: «افراد زیادی هستند که بی‌سروصدا نزد رئیس کمیته نیرو‌های مسلح خواهند رفت و تمام حرف‌هایشان را خواهند زد، هر اطلاعاتی را که در اختیار دارند ارائه خواهند کرد و هرچه بتوانند افشا خواهند کرد.»

این منبع افزود: «اوضاع وحشتناک خواهد بود؛ خجالت‌زدگی‌های پی‌درپی.»

یک مقام ارشد سابق دولت آمریکا به تلگراف گفت رفتار و تکبر هگست باعث شده است شماری از متحدان پیشین او برای همکاری با دموکرات‌ها و پاسخ‌گو کردن وی اعلام آمادگی کنند. این روزنامه همچنین گزارش داد که برخی مقام‌های پنتاگون، هگست را تهدیدی برای امنیت ملی می‌دانند.

هگست از زمان تصدی این سمت، شماری از مقامات ارشد نظامی و غیرنظامی را برکنار کرده یا زمینه خروج آنها را فراهم آورده است. در همین حال، سه عضو کنگره، از جمله یک جمهوری‌خواه، طرح‌هایی برای استیضاح او ارائه کرده‌اند.

یک منبع در پنتاگون نیز به تلگراف گفت مقام‌های این وزارتخانه آماده‌اند با کنگره همکاری کنند و درباره آنچه آشفتگی در این نهاد تحت مدیریت هگست توصیف شده، اطلاعات ارائه دهند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزیر جنگ ، دونالد ترامپ ، انتخابات کنگره
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