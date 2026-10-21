صادق بیت‌سیاح پس از کسب مدال برنز پرتاب وزنه بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، از تلاش برای ثبت بهترین رکورد خود در رقابت روز جمعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادق بیت‌سیاح پس از کسب مدال برنز در رقابت‌های پرتاب وزنه اظهار داشت: امروز یک مدال ارزشمند گرفتیم و توانستم مدال برنز را کسب کنم. خدا را شاکرم که با دست خالی برنگشتم.

وی با اشاره به رقابت پیش‌روی خود در روز جمعه ادامه داد: مسابقه تخصصی من روز جمعه است و امیدوارم بتوانم بهترین رکوردم را ثبت کنم و دل مردم را شاد کنم.

بیت‌سیاح در پایان با قدردانی از افرادی که در مسیر ورزشی از او حمایت کرده‌اند، گفت: از شما که زحمت کشیدید تشکر می‌کنم. همچنین تشکر ویژه‌ای از همسرم و مادرم دارم که واقعاً برای من زحمت کشیدند. خدا را شکر می‌کنم که با دست خالی برنگشتم.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، پرتاب وزنه
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