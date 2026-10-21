باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در قم در پاسخ به این سوال که «وضعیت چهار اسیر ایرانی در کویت به کجا رسید؟» اظهار داشت: موضوع چهار اسیر ایران در کویت مسجل شده و سفیر ایران توانسته است با آنها ملاقات کند. پس از این ملاقات مقرر شد صلیب سرخ این مسئله را جدی‌تر دنبال کند.

وی افزود: براساس قوانین ژنو این افراد باید به‌عنوان اسیر جنگی ثبت‌نام شوند و زمینه ارتباط آنها با خانواده‌هایشان فراهم شود؛ به‌طوری که ابتدا از طریق نامه و سپس از طریق تماس تصویری بتوانند با خانواده‌های خود ارتباط برقرار کنند.

فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح در ادامه تصریح کرد: در ادامه این روند، باید زمینه بهره‌مندی اسرای ایرانی در کویت از حقوق بین‌الملل مرتبط با اسرای جنگی فراهم شود. قوانین ژنو حقوقی را برای این افراد در نظر گرفته است که از جمله آنها می‌توان به حقوق مربوط به قوانین حقوق بشردوستانه در مخاصمات فعال و همچنین زمانی که مخاصمه غیرفعال می‌شود، اشاره کرد.

سردار باقرزاده عنوان کرد: به‌محض غیرفعال شدن مخاصمه، اسرا باید آزاد شوند. البته گاهی ادعا‌هایی مطرح می‌شود و از این قوانین با عنوان IHL یاد می‌کنند در عرصه بین‌الملل. حقوقی برای اسرا در نظر گرفته شده است که باید آنها را مطالبه کنیم و در حال پیگیری این موضوع هستیم.

وی با اشاره به قول صلیب سرخ افزود: صلیب سرخ نیز قول داده است که این موضوع را دنبال کند و این اقدامات در حال حاضر در حال انجام است.