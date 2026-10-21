باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس در جهت برقراری نظم و امنیت، طی عملیات‌هایی موفق به کشف محموله‌های قاچاق و دستگیری متخلفان در شهرستان‌های استان کرد.

دستگیری محکوم متواری به اتهام کلاهبرداری

رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری فردی خبر داد که ۷۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.

سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی استان فارس اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره حکم از مرجع قضایی مبنی بر دستگیری محکوم متواری در شیراز، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند متهم که در یک مغازه مشغول کار بود را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۷۰ میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کرد، گفت: وی پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

کشف احشام بدون مجوز در قیروکارزین

فرمانده انتظامی قیروکارزین از توقیف ۲۴ راس گوسفند بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ امید آسا فرمانده انتظامی قیروکارزین بیان کرد: ماموران انتظامی قیروکارزین هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک شدند و پس از بررسی موفق شدند ۲۴ راس گوسفند بدون مجوز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی قیروکارزین ارزش احشام مکشوفه را برابر نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری فرد شرور در قیروکارزین

فرمانده انتظامی قیروکارزین از دستگیری شرور سابقه‌دار و اخلال‌گر نظم عمومی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ امید آسا فرمانده انتظامی قیروکارزین بیان کرد: در پی گزارشات مردمی و درخواست دادستان شهرستان مبنی بر دستگیری شرور سابقه‌دار منطقه "هنگام" قیروکارزین، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند شرور معروف را شناسایی و او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی قیروکارزین با بیان اینکه با دستور مرجع قضایی متهم برای عبرت آموزی و پیشگیری از تکرار چنین رفتارهایی، در سطح شهر گردانده شد، گفت: در سوابق متهم جرائمی از قبیل اخلال در نظم و امنیت عمومی و تهدید علیه ماموران در فضای مجازی به چشم می‌خورد.

سرهنگ آسا تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس بوده و با هرگونه عرض اندام اراذل واوباش به شدت برخورد خواهد شد.

گنج یابی که به گنج نرسید

فرمانده انتظامی جهرم از کشف یگ دستگاه گنج‌یاب به ارزش در یکی از کارگاه‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی اصغر محمد پور فرمانده انتظامی جهرم: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده از دستگاه گنج یاب و نگهداری آن در یک کارگاه حاشیه این شهرستان، ماموران انتظامی بخش کردیان ضمن اطمینان از صحت موضوع با گرفتن مجوز قضایی به آدرس اعلامی اعزام شدند.

او افزود: در بازرسی از محل مذکور، یک دستگاه گنج یاب قاچاق کشف و در پی آن یک نفر دستگیر و ضمن تشکیل پرونده برای تعیین تکلیف قانونی به دادسرا معرفی شد.

فرمانده انتظامی جهرم ضمن بیان اینکه ارزش دستگاه مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، از عموم شهروندان درخواست کرد تا هرگونه موارد مشکوک را در اسرع وقت، از طریق شماره ۱۱۰ گزارش دهند.

برخورد با عاملان تخریب محیط زیست در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از برخورد با عاملان تخریب محیط زیست در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی در مورد خاک برداری غیرمجاز، ماموران انتظامی پاسگاه پل آبگینه پس از اطمینان از صحت و سقم موضوع به محل اعزام شدند و ۲ دستگاه بیل مکانیکی و لودر که به صورت غیرقانونی در حال خاک برداری از بستر رودخانه بودند را متوقف کردند.

او افزود: طی هماهنگی با مرجع قضایی ماشین آلات توقیف و رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی کازرون با تاکید بر اینکه برداشت بی‌رویه منابع خاک غیرمجاز مشکلات زیست محیطی را به دنبال دارد و لازم است که ما در نگهداری و حفظ آن اهتمام بیشتری داشته باشیم، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، بلافاصله مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف کالاهای قاچاق در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان گفت: در عملیات مأموران این فرماندهی، مقدار زیادی پارچه و سیگار قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ فرهام عسکری فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ خودرو سواری شوتی مشکوک شده و با اقدامات فنی آنها را متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از بازرسی از این خودرو‌ها موفق به کشف ۵۰ طاقه پارچه و ۳۸۳ هزار نخ سیگار قاچاق و بدون مدارک معتبر گمرکی شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش محموله مذکور بنا به نظر کارشناسان مربوطه ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: رانندگان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس فارس