باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی خانقائی در این بازدید با اشاره به حجم بالای خسارات ناشی از شدت جریان آب اظهار کرد: نیرو‌های راهداری طی حدود ۱۰ روز گذشته به‌صورت شبانه‌روزی و با استفاده از ماشین‌آلات و امکانات در اختیار، برای بازسازی مسیر‌های آسیب‌دیده و برقراری تردد روستاییان تلاش کرده‌اند.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر تردد در این محور‌ها برقرار شده است، اما اصلاح اساسی مسیر‌ها احداث دیوار‌های حفاظتی در نقاط موردنیاز و اصلاح بستر رودخانه‌ها برای پیشگیری از خسارات احتمالی در سیلاب‌های آینده ضروری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شدت بی‌سابقه جریان آب در برخی مناطق تصریح کرد: در بعضی نقاط حجم سیلاب به حدی بوده که آب از روی پل‌هایی با ارتفاع بیش از چهار متر عبور کرده است.

خانقائی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده تاکنون بیش از ۱۰ هزار تن مصالح برای بازسازی مسیر‌های آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گرفته است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری فرمانداری نماینده مردم منطقه سازمان آب منطقه‌ای و تأمین اعتبارات موردنیاز اقدامات لازم برای اصلاح و بازسازی اساسی محور‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و با ساماندهی بستر رودخانه‌ها و اجرای طرح‌های حفاظتی از تکرار خسارات مشابه در سیلاب‌های آینده جلوگیری شود.