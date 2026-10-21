باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رستمی، مدیرعامل هدلینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، در آیین افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان امام خمینی (ره) بروجرد، با اشاره به نقش این قرارگاه در اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور اظهار داشت: رسالت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء صرفاً پیمانکاری نیست، بلکه توسعه زیرساخت‌های کشور و کمک به رفع مشکلات در حوزه‌های مختلف عمرانی را دنبال می‌کند.

وی با قدردانی از استقبال و همراهی مردم بروجرد افزود: حضور در این شهر و خدمت‌رسانی به مردم آن برای مجموعه قرارگاه افتخارآمیز است و ابراز محبت مردم، مسئولیت این مجموعه را برای ادامه فعالیت‌ها سنگین‌تر می‌کند.

مدیرعامل هدلینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه در پروژه‌های بزرگ کشور بیان کرد: قرارگاه از ابتدای دهه ۷۰ با هدف کمک به توسعه زیرساخت‌ها وارد این عرصه شد و در حوزه‌هایی همچون سدسازی، نفت و گاز، پالایشگاه، آب و فاضلاب و سایر طرح‌های زیربنایی فعالیت کرده است.

رستمی با اشاره به اجرای سد کرخه به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص این مجموعه تصریح کرد: اجرای این طرح نشان داد که متخصصان داخلی توانایی انجام پروژه‌های بزرگ را دارند و می‌توانند با تکیه بر دانش و ظرفیت بومی، نیاز‌های کشور را تأمین کنند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت قرارگاه در پروژه‌های پارس جنوبی و پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس گفت: این مجموعه در مقاطع مختلف، هنگام خروج شرکت‌های خارجی از پروژه‌ها، برای ادامه کار و پیشبرد طرح‌های مهم زیرساختی کشور وارد میدان شده است.

مدیرعامل هدلینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با اشاره به تجربه اجرای پروژه‌های فاضلاب در اهواز عنوان کرد: استفاده از روش‌های نوین مهندسی در این پروژه، زمینه پیشبرد عملیات را فراهم کرد و تجربه به‌دست‌آمده توانست به الگویی برای اجرای طرح‌های مشابه در دیگر شهر‌ها تبدیل شود.

رستمی با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی در تکمیل پروژه‌های شهری اظهار داشت: تجربه اجرای تقاطع غیرهمسطح میدان امام خمینی (ره) بروجرد نشان می‌دهد که مشارکت و هماهنگی میان مجموعه مدیریت شهری و عوامل اجرایی می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را تسریع کند.

وی با بیان اینکه برخی پروژه‌های مشابه در شهر‌های دیگر ممکن است سه سال زمان ببرد، افزود: در بروجرد، این پروژه با همکاری و همراهی مجموعه‌های مرتبط در مدت حدود دو سال به مرحله افتتاح رسید؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش تعامل و همدلی در حل مشکلات اجرایی است.

مدیرعامل هدلینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با قدردانی از شهرداری، شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریتی بروجرد گفت: شیوه همکاری و هماهنگی شکل‌گرفته در اجرای این پروژه می‌تواند تجربه‌ای قابل بررسی برای سایر شهر‌ها باشد.

رستمی با اشاره به آمادگی قرارگاه برای مشارکت در طرح‌های عمرانی آینده بروجرد بیان کرد: هرجا برای اجرای پروژه‌های زیرساختی به ظرفیت و توان مهندسی قرارگاه نیاز باشد، این مجموعه برای خدمت‌رسانی به مردم آمادگی دارد و در این مسیر، اجرای به‌موقع طرح‌ها و بهره‌مندی مردم از نتایج آنها در اولویت قرار دارد.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای پروژه‌های عمرانی باید تسهیل تردد، افزایش رفاه و بهبود شرایط زندگی مردم باشد و مجموعه قرارگاه نیز فعالیت‌های خود را با همین رویکرد دنبال می‌کند.

مدیرعامل هدلینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در پایان ابراز امیدواری کرد که افتتاح تقاطع غیرهمسطح میدان امام خمینی (ره) بروجرد، زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های بیشتر در این شهرستان و استان لرستان باشد.