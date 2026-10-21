کومو در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا موفق شد دست به کار بزرگی بزند و منچستریونایتد را با نتیجه قاطع ۴ - ۱ درهم کوبید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال کومو در ورزشگاه کوچک ۱۳ هزار نفری خود جوزپه سینیگاگلیا میزبان منچستریونایتد بود.

کومو بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقیقه ۲ نیکو پاز با شوتی کات دار و دیدنی دروازه شیاطین سرخ را باز کرد.

در ادامه حملات شاگردان مایکل کریک به گل منجر نشد تا بازی در نیمه اول با برتری یک گله شاگردان سسک فابرگاس به پایان برسد.

در نیمه دوم بازهم کومو بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۴۹ نیکو پاز با پاسی عالی به آناستاسیوس دوویکاس او را در موقعیت گل قرار داد و دوویکاس نیز از این فرصت استفاده کرد و گل دوم کومو را به ثبت رساند.

در ادامه بازهم نیکو پاز موفق شد در دقیقه ۵۷ موفق شد دروازه شیاطین سرخ را باز کرد تا ضمن دبل کردن گل سوم کومو نیز به ثبت برسد.

در ادامه بازی بازهم عطش کومو برای گلزنی کم نشد و در دقیقه ۷۵ ارسال خوب کایکی را یاکوبو رامون با ضربه سری محکم تبدیل به گل چهارم کرد تا کومو شبی تاریخی را رقم بزند.

در دقیقه ۹۰ جاشوآ زیرکزی موفق شد دروازه کومو را باز کند تا یکی از گل‌های خورده جبران شود.

در نهایت این دیدار با برتری ۴ - ۱ کومو به پایان رسید تا تیره روزی‌های منچستریونایتد با مایکل کریک ادامه داشته باشد.

در دیگر بازی همزمان گالاتاسرای در خانه لیل با نتیجه ۴ - ۲ به برتری دست یافت.