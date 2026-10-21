فرماندار آستارا با تأکید بر هوشیاری کامل مسئولان گفت: آرامش کامل در سرحدات این شهرستان مرزی برقرار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی درمانی، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر ماه) با اشاره به آمادگی رزمی و دفاعی نیرو‌های مستقر در منطقه گفت: هیچگونه محدودیت یا ممنوعیتی در زمینه فعالیت‌های تجاری در این پایانه مرزی اعمال نشده و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مستقر در مرز با آمادگی کامل به خدمت‌رسانی مشغولند.

او با تکذیب هرگونه شایعه در فضای مجازی مبنی بر بسته بودن مرز، این اقدامات را بخشی از جنگ روانی دشمن دانست و افزود: هدف از انتشار این اخبار کذب، ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن آرامش روانی جامعه است.

فرماندار آستارا به تداوم فعالیت‌های تجاری و تردد اتباع خارجی در این شهرستان، به وضعیت اقتصادی و مبادلات مرزی نیز اشاره و تصریح کرد: فرآیند‌های تجاری در گمرک و پایانه مرزی آستارا بدون وقفه ادامه دارد و طی روز‌های اخیر، تردد ناوگان ترانزیتی و عبور اتباع خارجی از این گذرگاه مرزی به مقصد کشور همسایه به صورت روان انجام شده و تمامی دستگاه‌های متولی از جمله گمرک، مرزبانی و پلیس گذرنامه به‌صورت تمام‌وقت در حال خدمات‌رسانی هستند.

درمانی ضمن قدردانی از هوشیاری و همراهی مردم در پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد: هیچ مشکلی در تأمین نیاز‌های اساسی شهرستان آستارا و ارائه خدمات به مسافران و شهروندان وجود ندارد.

شهرستان بندری آستارا با جمعیتی در حدود ۹۵ هزار نفر در غربی‌ترین نقطه گیلان در فاصله نزدیک به ۱۷۳ کیلومتری رشت و از نظر مرزی در کنار کشور جمهوری آذربایجان است، این شهرستان سه مرز دریایی، ریلی و بزرگراهی و فضای مناسبی برای تجارت در منطقه دارد.