باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید جنگ اوکراین به توافق برای پایان آن نزدیک می‌شود، هرچند ارزیابی میزان نزدیک بودن به چنین توافقی همچنان دشوار است.

اوشاکوف در پاسخ به پرسشی پیرامون نزدیک بودن جنگ اوکراین به پایان خود، گفت: «نمی‌دانم چقدر نزدیک شده‌ایم، اما اوضاع در همین جهت پیش می‌رود».

این اظهارات پس از دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، در شهر سن‌پترزبورگ مطرح شد. اوشاکوف پس از این دیدار با خبرنگاران گفت‌و‌گو کرد.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد پوتین در دیدار با ویتکاف، آمادگی مسکو را برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین اعلام کرده است.

مسکو و کی‌یف آخرین بار در اوایل سال جاری میلادی مذاکرات صلح برگزار کردند. این گفت‌و‌گو‌ها در سه دور و به ترتیب در ابوظبی و ژنو برگزار شد.

منبع: آناتولی