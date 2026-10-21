رئیس اورژانس مهاباد گفت: بر اثر وقوع سانحه رانندگی در محور مهاباد - بوکان، ۲ نفر جان باختند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن رسولی عصر چهارشنبه اظهار کرد: این حادثه هنگام غروب به مرکز اورژانس گزارش شد و بلافاصله نیرو‌های امدادی برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.

وی افزود: برای رسیدگی به این حادثه، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل اعزام شد و عملیات امدادرسانی به مصدومان و انتقال آنان به مرکز درمانی انجام گرفت.

رئیس اورژانس مهاباد گفت: در این حادثه ۲ نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر هم مصدوم شدند که با حضور نیرو‌های امدادی در محل حادثه، مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان انتقال یافتند.

وی با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در محور‌های مواصلاتی، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.

رسولی تاکید کرد: رعایت اصول ایمنی و پرهیز از رفتار‌های پرخطر هنگام رانندگی، نقش مهمی در کاهش سوانح و جلوگیری از خسارت‌های جانی و مالی دارد.

برچسب ها: تصادف ، مصدوم ، رانندگی
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