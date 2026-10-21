مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: تا چند روز آینده شاهد تشدید فعالیت سامانه‌ بارشی در نواحی شمال کشور خواهیم بود‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی از تداوم بارش‌ها در مناطق مختلف کشور تا روز یکشنبه سوم آبان خبر داد گفت: استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال‌غرب، غرب کشور و مناطقی از مرکز و جنوب ایران در روزهای پیش رو شاهد فعالیت سامانه‌های بارشی خواهند بود.

وی بیان کرد: امشب در استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال‌غرب و غرب کشور، همچنین در برخی نقاط شمال فارس، جنوب کرمان و خوزستان، ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان، در بعضی ساعات رگبار، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. این شرایط در مناطق مستعد می‌تواند با خیزش گردوخاک همراه باشد.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی با اشاره به شدت بیشتر بارش‌ها در بخش‌هایی از شمال‌غرب کشور افزود: امروز بارش در مناطقی از استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی شدت بیشتری خواهد داشت.

او گفت: فردا در استان‌های لرستان، همدان و مرکزی، غرب اصفهان، بخش‌هایی از غرب یزد، قم، چهارمحال‌وبختیاری و شمال فارس نیز بارش پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، روز جمعه بارش‌ها در استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، ارتفاعات سمنان، شمال فارس، جنوب یزد و کرمان رخ خواهد داد. همچنین در روز شنبه، بارش در استان‌های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات استان‌های سمنان، تهران، البرز و قزوین ادامه می‌یابد و در برخی نقاط ایلام، جنوب کرمان و سیستان‌وبلوچستان نیز شرایط برای وقوع بارش فراهم خواهد بود.

ضیائیان بااشاره به وضعیت جوی روز یکشنبه گفت: در ارتفاعات البرز مرکزی، مناطقی از شمال‌غرب و بخش‌هایی از غرب کشور، همچنین جنوب کرمان، نقاطی از شرق فارس و شمال هرمزگان، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین درباره وزش باد در مناطق شرقی کشور هشدار داد و افزود: طی دو روز آینده، مرزهای شرقی ایران در برخی ساعات با وزش باد شدید مواجه خواهند شد که می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق شود.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز اظهار کرد: امشب در ارتفاعات تهران رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود و این شرایط در ارتفاعات تهران طی فردا نیز ادامه خواهد داشت.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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