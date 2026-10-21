رئیس‌جمهور مصر تأکید کرد که حمایت نظامی قاهره از عربستان صرفاً به دفاع از قلمرو و مرز‌های این کشور محدود خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر اعلام کرد که نقش نظامی این کشور در دفاع از عربستان سعودی شامل حمله به یمن نخواهد شد و صرفاً دفاع از خاک و مرز‌های عربستان را در بر می‌گیرد.

بر اساس بیانیه سخنگوی ریاست‌جمهوری مصر که روز چهارشنبه منتشر شد، السیسی همچنین گفت مصر در صورت درخواست، از تمامیت ارضی هر کشور عربی دیگری نیز دفاع خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است که اقدام نظامی مصر از دفاع از این کشور یا یک کشور عربی دیگر که قاهره درصدد حفاظت از امنیت و ثبات آن باشد، فراتر نخواهد رفت. السیسی حمایت مصر از کشور‌های حاشیه خلیج فارس را نیز امتداد امنیت ملی مشترک اعراب دانست.

پارلمان مصر روز دوشنبه، بنا بر اعلام نمایندگان، رأی‌گیری درباره مجوز اعزام نیرو‌های مسلح برای حمایت از عربستان در صورت درخواست این کشور را تا ۲۶ اکتبر (۴ آبان) به تعویق انداخت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که افزایش تنش ها، بحث‌ها درباره احتمال گسترش نقش نظامی مصر در حمایت از عربستان را افزایش داده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: عربستان سعودی ، مصر
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