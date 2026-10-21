در اتاقم، تکیه به دیوار، نشسته بودم و اشک از چشمانم جاری بود. دقایقی قبل از اینکه کنترلم را از دست بدهم. قصد نداشتم سر شوهرم داد بزنم. نمی‌خواستم دعوا راه بیندازم. اما همین که او این کلمات را گفت: امروز چه کار کردی؟ دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. من چه کار کردم؟! خیلی طول نکشید که ذهنم شروع به فهرست کردن تمام کارهایی کرد که در حالت کم‌خوابی به آنها رسیده بودم. من بسیار خسته ام و دوست دارم دوباره از زندگی خانوادگی لذت ببرم. احتمالا داستان این مادر برای بسیاری از مادران آشنا است.

راه‌های تبدیل یک مادر خسته به مادری دیگر

خسته بودن برای مادران طبیعی است، زندگی مادرانه همیشه خسته‌کننده است. حتی در دوران اولین بارداری هم این حس به سراغتان می‌آید. پیدا کردن وضعیتی راحت برای خواب دشوار است، شب‌ها مدام برای دستشویی رفتن بیدار می‌شوید و وقتی نوزاد به دنیا می‌آید، خواب یکی از اولین چیزهایی است که دستخوش تغییر می‌شود. انگار هیچ‌وقت فرصت کافی برای خوابیدن پیدا نمی‌شود. فراتر از احساس خستگی، نشانه‌های هشداردهنده‌ی دیگری هم وجود دارد که ممکن است حاکی از فرسودگی شما و ورودتان به مرحله‌ی غرق شدن در فشار و خستگی مفرط باشد. متخصصان راهکارهایی را پیشنهاد داده‌اند تا اگر شما نیز مادری خسته هستید و دوست دارید دوباره انرژی و اشتیاق قبل را بدست آورید با رعایت این موارد به فردی پر انرژی و شاداب تبدیل شوید.

قبل از بچه‌هایتان بیدار شوید

اینکه بتوانید قبل از اینکه مجبور باشید از دیگران مراقبت کنید، از خواب بیدار شوید و از خودتان مراقبت کنید، کلید بزرگی برای داشتن یک روز موفق و آرام است.

دوش آب گرم بگیرید و لباس مناسب بپوشید

دوش آب گرم ویژگی خاصی دارد که کمک می‌کند روزتان را با احساس شادابی و انرژی شروع کنید. برای مادران پیدا کردن حتی چند لحظه خلوت برای دوش گرفتن بسیار دشوار است. بنابراین قبل از بیدار شدن بچه ها دوش بگیرید و بجای پوشیدن لباس همیشگی، لباسی با رنگ روشن و تمیز به تن کنید و موهای خود را به زیباترین حالت ممکن که میتوانید ببندید، این کار بسیار مهم است که هر روز به ظاهرتان برسید و کمی به خودتان سر و سامان بدهید.

دست از تمیزکاری بردارید

یک مادر کارگر نباشید که همیشه درحال تمیز کاری است، یک روز در هفته را برای نظافت اساسی و دسته‌جمعی خانه در نظر بگیرید و شب‌ها هم فقط یک مرتب‌سازی سریع و خانوادگی انجام دهید. غیر از این موارد، بی‌خیال به‌هم‌ریختگی‌ها شوید.

گاهی اوقات اشکالی ندارد تا اجازه دهید بچه‌ها هدایتگر ماجراجویی باشند. در مورد قوانین سخت‌گیری نکنید و شادی را به عنوان معیار کمال بپذیرید و اصلا فکر کمال‌گرایی نباشید. برای مثال اگر یک روز فرزندتان میخواهد بستنی برای شام بخورد به او اجازه دهید.

گرسنگی ممنوع

حتی اگر فقط به معنای خوردن یک میان‌وعده مختصر در این‌جا و آن‌جا باشد، فراموش نکنید که باید چیزی بخورید.

به فضای باز بروید

اگر بچه‌ها کلافه‌تان کرده‌اند، آن‌ها را به جای جدیدی ببرید. جایی بدون دیوار تا بتوانند در آن کاوش کنند. برای ماه‌های سرد و روزهای بارانی، ما به دنبال فضاهای بازی سرپوشیده‌ای هستیم که دیوارهایی برای بالا رفتن داشته باشند، این کار خیلی بهتر از آن است که بچه‌ها در خانه از در و دیوار بالا بروند!

به راحتی نه بگویید

اشکالی ندارد. نه می‌تواند کلمه‌ای بسیار رهایی‌بخش باشد. در مورد کارهایی که از عهده‌تان برمی‌آید واقع‌بین باشید و به بقیه موارد نه بگویید.

اولویت‌هایتان را بشناسید

آن‌ها را چنان خوب بشناسید که بتوانید نامشان را به زبان بیاورید، یادداشتشان کنید، به دیوار بزنید و هر روز آن چند مورد معدودی را که واقعا اهمیت دارند، به خودتان یادآوری کنید.

هر روز با فرزندانتان ارتباط برقرار کنید

یک گفتگوی کوتاه یا انجام یک فعالیت مشترک، پیوند والد-فرزندی را تقویت کرده و باعث می‌شود از این رابطه لذت بیشتری ببرید.

هر زمان که نیاز دارید، استراحت کنید

در زمان استراحت فرزندان بجای رسیدن به کارهای خانه، استراحت کنید.

رژیم غذایی خود را بازنگری کنید

آب بیشتری بنوشید و کمتر غذاهای سرخ‌کردنی و شور بخورید. این کار به افزایش سطح انرژی‌ کمک کند. دقت کنید که چه می‌خورید؟ چه زمانی می‌خورید؟ چه مکمل‌ها و نوشیدنی‌هایی مصرف می‌کنید؟ و بعد از غذا خوردن چه احساسی دارید؟

با کسانی که دوستتان دارند صحبت کنید

آسیب‌پذیر بودن و ابراز احساسات در کنار دشوار بودن بسیار مفید است. با همسر، یک دوست، همسایه یا حتی یک مشاور گفتگو کنید. بگذارید آن‌ها از احساسات شما باخبر شوند. از آن‌ها بخواهید برایتان دعا کنند. روابط انسانی حال ما را بهتر می‌کنند.

وقت بیشتری با خدا بگذرانید

وقتی مادری خسته است، خواندن نماز و قرآن و دعا کردن می‌تواند شما را به آرامش و تعادل بازگرداند چرا که او سرچشمه‌ی حقیقی آرامش، شادی، امید و هدفمندی است.

هر روز از اعضای خانواده‌تان تعریف و تمجید کنید

از فرزندان و همسرتان و حتی خودتان. شاید گاهی عجیب یا بی‌معنی به نظر برسد، اما تعریف کردن باعث تقویت روابط می‌شود و از انجام آن احساس خوشحالی خواهید کرد.

بیشتر بخوابید

کارهای خانه را می‌توان بعدا هم انجام داد و تماشای تلویزیون یا چک کردن برنامه های تلفن همراه کیفیت زندگی‌تان را بالا نمی‌برد اما خواب کافی این کار را می‌کند. داشتن یک برنامه مشخص قبل از خواب می‌تواند کمک‌کننده باشد.

مکث کنید، نفس عمیق بکشید و لبخند بزنید

هر زمان احساس کردید خیلی خسته، کلافه، درمانده یا مضطرب هستید، از آن احساس به عنوان یک تلنگر استفاده کنید. درست مثل وقتی که تلفن‌تان زنگ می‌خورد و واکنش خودکار شما پاسخ دادن به آن است و یا حداقل چک می‌کنید ببینید چه کسی تماس گرفته است. بگذارید آن احساس ناخوشایند، علامتی برای مکث کردن باشد.

لحظات کوتاهی در طول روز که می‌توانید در آن‌ها مکث کنید، نفسی عمیق و آرام بکشید و لبخند بزنید، حتی اگر لبخندتان رو به دیوار باشد می‌تواند به بهبود حال و هوای شما کمک کند.

منبع: ایرنا