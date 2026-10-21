وجه مشترک این روایت‌ها، پیوندزدن فضای آموزشی با احتمال کشته‌شدن دانش‌آموزان در جنگ بعدی است. انتشار روایت‌هایی جعلی مثل تهیه پلاک، الزام دانش‌آموزان به استفاده از آن و ادعای آمادگی برای شناسایی اجساد می‌تواند نگرانی عمومی درباره امنیت مدارس را افزایش دهد و در جنگ رسانه‌ای نیز مورداستفاده قرار گیرد.

در واقع رسانه‌های دشمن سعی دارند پیش از آغاز جنگ سخت، یک جنگ نرم تمام‌عیار که گلوله‌های آن شایعات و دروغ‌ها هستند به راه بیندازد.