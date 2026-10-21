باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه جدید اینترنشنال، «پلاک جنگی دانشآموزان» برای ایجاد جنگ روانی جدید در بین مردم است. پروژه جنگ نرمی که باهدف تاثیر بر افکار عمومی ایران، به ویژه خانوادهها قبل از جنگ نظامی آغاز شده است.
از شایعه تا واقعیت: «امسال مجبور شدم بچهام رو مدرسه دولتی ثبتنام کنم و متأسفانه شنیدم دارن برای بچهها پلاک درست میکنن. حالم واقعاً بده. کی کابوس این لعنتیها تموم میشه؟» این نمونهای از دهها پیامی است که اینترنشنال برای ایجاد جنگ روانی جدید در بین مردم انداخته است.
اینترنشنال اخیراً با انتشار روایتهایی منتسب به مخاطبان خود از کرمانشاه، اندیشه، قم و... بدون ارائه سند و مدرکی مدعی توزیع پلاکهای شناسایی میان دانشآموزان شده است.
وجه مشترک این روایتها، پیوندزدن فضای آموزشی با احتمال کشتهشدن دانشآموزان در جنگ بعدی است. انتشار روایتهایی جعلی مثل تهیه پلاک، الزام دانشآموزان به استفاده از آن و ادعای آمادگی برای شناسایی اجساد میتواند نگرانی عمومی درباره امنیت مدارس را افزایش دهد و در جنگ رسانهای نیز مورداستفاده قرار گیرد. در واقع رسانههای دشمن سعی دارند پیش از آغاز جنگ سخت، یک جنگ نرم تمامعیار که گلولههای آن شایعات و دروغها هستند به راه بیندازد.
به گفته کارشناسان، جنگ بعدی آمریکا و اسرائیل با ایران تنها جنگ نظامی نیست بلکه یک جنگ تمامعیار چندوجهی است که از حیطه نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تا رسانهای و شناختی را دربرمیگیرد.