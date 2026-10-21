یحیی گل محمدی پس از ۴ ماه حضور در تیم فوتبال دهوک عراق قراردادش را با این تیم فسخ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی گل‌محمدی فسخ قراردادش با تیم فوتبال دهوک عراق را فسخ کرد.

البته گل محمدی روز جمعه و در آخرین بازی هدایت دهوک مقابل تیم کربلا را بر عهده خواهد داشت و روز شنبه به تهران سفر می‌کند.

به این ترتیب دوره حضور یحیی‌گل‌محمدی در باشگاه دهوک بعد از حدود چهار ماه به اتمام رسید و با اعلام رسمی صفحه فدراسیون فوتبال او به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد.

مسوت مورال، سرمربی سابق دهوک به عنوان جانشین یحیی انتخاب شده و به زودی او به صورت رسمی هدایت تیم عراقی را بر عهده می‌گیرد.