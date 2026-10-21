فرستاده کاخ سفید از ادامه مذاکرات با محوریت پایان دادن به جنگ اوکراین، در سطح فنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که واشنگتن، مسکو و کی‌یف مذاکرات سه‌جانبه را در سطح فنی ادامه خواهند داد.

ویتکاف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در سن‌پترزبورگ با رئیس‌جمهور پوتین دیدار کردیم تا پیشرفت‌های حاصل‌شده در اسلو با رئیس‌جمهور اوکراین را پیگیری کنیم و درباره چارچوب صلح گفت‌و‌گو کنیم. از رئیس‌جمهور پوتین به‌دلیل آزادی استیون هابارد، شهروند آمریکایی و فراهم کردن امکان بازگشت او به آغوش خانواده‌اش قدردانی می‌کنیم».

او همچنین گفت‌و‌گو‌های امروز را «سازنده» توصیف کرد.

دیدار ولادیمیر پوتین و استیو ویتکاف عصر امروز در کاخ کنستانتین در سن‌پترزبورگ برگزار شد. محور اصلی این دیدار، بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین و ازسرگیری مذاکرات صلح بود. این نهمین دیدار حضوری ویتکاف با پوتین محسوب می‌شود و پس از گفت‌و‌گو‌های ویتکاف با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و مقام‌های اروپایی در اسلو انجام شد. 

گفته شده در این دیدار، ویتکاف اسنادی حاوی طرح‌هایی برای دستیابی به توافق صلح را به همراه آورده بود تا پوتین آنها را بررسی کند. او گفت مذاکرات روز قبل در اسلو با زلنسکی و مقام‌های اروپایی «سازنده» بوده و نشانه‌هایی از حرکت به سوی پیشرفت دیپلماتیک دیده می‌شود. با این حال، هنوز توافق مشخصی درباره پایان جنگ اعلام نشده است.

هم‌زمان با این دیدار، روسیه «استیون هابارد» معلم آمریکایی را که از سال ۲۰۲۲ در بازداشت بود، آزاد کرد. هابارد به اتهام جنگیدن به‌عنوان مزدور در کنار نیرو‌های اوکراینی زندانی شده بود. ترامپ پیش‌تر از پوتین خواسته بود او را آزاد کند و این اقدام به‌عنوان نشانه‌ای از حسن نیت مسکو مطرح شد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: استیو ویتکاف ، جنگ اوکراین ، مذاکرات صلح
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