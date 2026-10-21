همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، زمین چمن مصنوعی منطقه پردیسان قم با اعتبار ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باحضور استاندار به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان-همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، زمین چمن مصنوعی شهیدان صفری نوا در محله بصیرت پردیسان باحضور استاندار به بهره برداری رسید.

این مکان ورزشی در مساحتی به وسعت هزار و ۴۴۶ مترمربع با اعتبار ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی اداره کل ورزش و جوانان به مدت دو سال ساخته شده است.

احداث این مجموعه ورزشی با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی در پردیسان و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت‌های ورزشی شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان انجام شده است

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان قم