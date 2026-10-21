واشنگتن از تحریم یک شرکت حقوقی و چند شرکت کشتیرانی به دلیل انتقال نفت و محصولات ایرانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه یک شرکت حقوقی مستقر در یونان و پاناما، چند شرکت کشتیرانی و واسطه‌های حمل‌ونقل در سنگاپور و امارات خبر داد. واشنگتن مدعی است این مجموعه‌ها در انتقال محصولات ایرانی و دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اند.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت حقوقی «کارناکیس‌اند کارناکیس» به اتهام کمک به فعالیت‌های کشتیرانی ایران تحریم شده است. پنج فرد مرتبط با این شرکت نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

واشنگتن همچنین شرکت «روکست ماریتایم» مستقر در پاناما و یونان را تحریم کرده است. این شرکت مدیر و بهره‌بردار هفت کشتی باری با پرچم پاناما معرفی شده که به ادعای وزارت خزانه‌داری، طی یک سال گذشته محموله‌هایی از محصولات ایرانی، از جمله فرآورده‌های پتروشیمی و فولاد را حمل کرده‌اند.

در بخش دیگری از این اقدامات، شرکت سنگاپوری «امیگوز» و شرکت «وییلز شیپینگ لاین» مستقر در دبی هدف تحریم قرار گرفته‌اند. وزارت خزانه‌داری مدعی است امیگوز در انتقال نفت خام ایران نقش داشته و وییلز نیز در حمل محصولات پتروشیمی ایران مشارکت کرده است. دو شناور پشتیبانی دریایی متعلق به شرکت وییلز نیز مسدود شده‌اند.

هم‌زمان، وزارت خزانه‌داری تحقیقات درباره ارتباط احتمالی یک بانک یونانی با ایران را پیش می‌برد و از بانک‌ها درباره روابطشان با مؤسسات مالی ایرانی تحت تحریم درخواست اطلاعات کرده است. با این حال، نام این بانک و موسسات مالی افشا نشده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: کشتیرانی ، محصولات نفتی ، تحریم ایران
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