باشگاه خبرنگاران جوان -پیش‌نشست علمی همایش بین‌المللی علامه شهید سیدحسن نصرالله، با محوریت بازخوانی نقش و جایگاه این شهید والامقام در عرصه بین‌الملل و جهان اسلام، امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در قم برگزار شد.

در این پیش‌نشست که با حضور جمعی از شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی برگزار شد، آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، آیت‌الله شیخ حسین المعتوق عضو کویتی شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، حجت‌الاسلام شیخ احمد النجدی نماینده حزب‌الله لبنان در قم، دکتر محمدمهدی شریعتمدار رایزن اسبق جمهوری اسلامی ایران در لبنان و حجت‌الاسلام محمدحسن زمانی مشاور مدیر حوزه‌های علمیه کشور به واکاوی ابعاد کمتر شناخته‌شده شخصیتی شهید نصرالله از منظر فقه مقاومت، فلسفه، مدیریت راهبردی و تبعیت از ولایت فقیه پرداختند.

مقاومت عین رحمت است

آیت‌الله رمضانی در این پیش‌نشست با اشاره به تعابیر رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت‌های برجسته تصریح کرد: امام شهید درباره دو نفر واژه «مکتب» و درباره دو نفر واژه «پدیده» را به کار بردند؛ شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سیدحسن نصرالله.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با تأکید بر اینکه شهید نصرالله یک حرکت تمدنی را پایه‌گذاری کرد، افزود: فقه مقاومت در تجربه شهید نصرالله، یک فناوری حکمرانی بود که لایه‌های فقهی، اخلاقی، راهبردی و سازمانی داشت.

وی افزود: مقاومت در اندیشه او فقط یک نگاه نظامی نبود، بلکه در زندگی مردم معنا پیدا می‌کرد و با عدالت‌محوری و اعتمادسازی همراه بود.

راز پیروزی‌ها، تبعیت از امام خامنه‌ای

آیت‌الله معتوق نیز با اشاره به ابعاد علمی شهید نصرالله اظهار داشت: او هرگز جلسات علمی و حوزوی خود را ترک نکرد و بیش از ۵۰۰ درس خارج فقه را از امام خامنه‌ای شنیده بود.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با اشاره به سه شخصیت تأثیرگذار بر شکل‌گیری فکری شهید نصرالله (شهید صدر، امام خمینی و امام خامنه‌ای) تأکید کرد: شهید نصرالله در کنفرانسی در سال ۲۰۰۰ عمداً دست امام خامنه‌ای را بوسید تا به همه بفهماند که سرّ تمام پیروزی‌ها در تبعیت از ولایت فقیه است.

تبدیل شیعیان از حلقه ضعف به قله قدرت

حجت‌الاسلام النجدی، دیگر سخنران این پیش‌نشست با تاکید بر نقش محوری و ویژه سید مقاومت در تحول جامعه شیعه لبنان گفت: شهید نصرالله با تربیت جهادی و بصیرت‌افزایی، شیعیان را از یک حلقه ضعف به یک قطب قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل کرد.

نماینده حزب‌الله لبنان در قم با اشاره به شعار «ما بندگان آمریکا و اسرائیل نیستیم، بلکه اربابان ولایت هستیم»، تصریح کرد: جواب ما به ترامپ همان جواب حضرت زینب (س) در کربلاست که فرمود: "این‌ها قومی هستند که قاتل بر آنها مسلط شده است. "

شهید نصرالله یک رهبر نهادساز و آینده‌نگر

رایزن فرهنگی اسبق ایران در لبنان، تمرکز خود را بر روی ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد مدیریتی شهید نصرالله گذاشت و اظهار داشت: «برخلاف دبیران کل پیشین حزب‌الله، شهید نصرالله یک رهبر نهادساز و عملگرا بود که بر اساس آینده‌پژوهی عمل می‌کرد.»

وی با اشاره به تدوین «فقه تشکیلات» بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای توسط شهید نصرالله، خاطرنشان کرد: «او به تکلیف‌گرایی در برابر ولایت اعتقاد راسخ داشت و معتقد بود اگر چیزی از دل رهبری بگذرد، حتی بدون دستور صریح، بر ما فرض است که عمل کنیم.»

فدا کردن همه چیز برای رهبر زمان

حجت‌الاسلام زمانی مشاور مدیر حوزه‌های علمیه، ارکان دهگانه ولایت‌پذیری سید مقاومت را مورد بررسی قرار داد و با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید نصرالله اظهار داشت: امام خامنه‌ای واژه مکتب را تنها برای دو شخصیت به کار بردند: شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سید حسن نصرالله.

وی با اشاره به دعای شهید نصرالله برای رهبر انقلاب تصریح کرد: او در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود: "من هر روز از خدا درخواست می‌کنم که بقیه عمر من و خانواده‌ام را یکجا بردارد و به عمر رهبر عزیز انقلاب اضافه کند. " این نهایت عشق و ارادت او به رهبر انقلاب بود.

حجت‌الاسلام اسکندری دبیر کنگره امناء الرسل نیز در ابتدای نشست در تشریح روند برگزاری همایش بزرگداشت مقام علمی شهید نصرالله بیان داشت: در شورای علمی متشکل از نهاد‌های حوزوی و علمی، از میان لیست ۱۰۰ نفر از علما و بزرگان، هفت شخصیت برای برگزاری کنگره انتخاب شدند که شهید مقاومت علامه سیدحسن نصرالله از اولویت‌ها بود.

وی افزود: تاکنون بیش از ۶۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است. در بخش مصاحبه‌ها نیز ۲۰ پروژه تعریف شده که پیش‌بینی می‌شود ۱۲ پروژه به نتیجه برسد و در قالب کتاب منتشر شود.

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به فعالیت‌های استانی این کنگره نیز تصریح کرد: در استان‌های خراسان، فارس و اصفهان فعالیت‌هایی انجام شده و هفت موضوع انتخاب و به تمام دانشگاه‌های آزاد ابلاغ شده و از هفته آینده کار برگزاری این همایش‌ها آغاز می‌شود.

منبع:روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم