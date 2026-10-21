رهبر حزب اجتماع ملی فرانسه، دولت مکرون را به ناتوانی در مهار اعتراضات متهم کرد و خواستار جبران کامل خسارت‌ها از سوی عاملان ناآرامی‌ها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارین لوپن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه و رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، روز چهارشنبه دولت این کشور را به ناتوانی در مدیریت اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها متهم کرد و گفت مقام‌ها پس از وقوع خشونت‌ها در جریان تظاهرات ۱۷ اکتبر علیه افزایش هزینه‌های زندگی، «کنترل همه‌چیز را از دست داده‌اند».

لوپن در گفت‌و‌گو با شبکه فرانس‌اینفو گفت وقوع ناآرامی‌ها قابل پیش‌بینی بود، اما مقام‌ها برای مقابله با آن آمادگی لازم را نداشتند.

او با اشاره به وضعیت کشور گفت: «ما با دولتی روبه‌رو هستیم که در حال فروپاشی است» و دولت را به ناتوانی در حفظ کنترل متهم کرد.

رهبر حزب اجتماع ملی از دادستان‌ها خواست در برخورد با عاملان غارت و تخریب اموال، «قاطعیتی مطلق» نشان دهند. او همچنین تأکید کرد عاملان این اقدامات باید هزینه خسارت‌های واردشده را بپردازند و گفت: «آن‌ها هزینه را خواهند پرداخت؛ در صورت لزوم، تا پایان عمرشان.»

لوپن پیشنهاد داد مبالغ خسارت از کمک‌های دولتی یا دستمزد عاملان کسر شود. او همچنین گفت در مواردی که افراد زیر سن قانونی مرتکب تخریب شوند، والدین آنها باید هزینه خسارت را بپردازند.

او استدلال کرد که الزام عاملان به جبران خسارت می‌تواند مانع حمله به اموال عمومی و خصوصی شود.

لوپن همچنین درباره اثربخشی مقررات منع رفت‌وآمد شبانه که پس از ناآرامی‌ها در شهر‌هایی از جمله پاریس، لیون و مارسی برقرار شده است، ابراز تردید کرد و گفت مطمئن نیست کاهش ناآرامی‌ها نتیجه این محدودیت‌ها باشد.

او درباره نشست روز پنجشنبه سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه با احزاب سیاسی نیز اعلام کرد حزب اجتماع ملی نمایندگانی به این نشست اعزام خواهد کرد و قصد تحریم مذاکرات را ندارد.

اعتراضات سراسری جلیقه‌زرد‌ها با حمایت دانشجویان، روز ۱۷ اکتبر در مخالفت با افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت برگزار شد. در جریان این ناآرامی‌ها حدود ۲۵۰۰ نفر بازداشت شدند و بیش از هزار نیروی پلیس، ژاندارمری و آتش‌نشانی آسیب دیدند.

همچنین حدود ۳۰۰۰ کسب‌وکار تخریب یا غارت شد و ساختمان‌های عمومی، از جمله شهرداری لیموژ و دفتر گردشگری لیون، هدف حمله قرار گرفتند و به آتش کشیده شدند.

در پی انتقاد صاحبان کسب‌وکار‌ها از نحوه مدیریت بحران، مقام‌های فرانسه از ۱۹ اکتبر محدودیت‌های رفت‌وآمد شبانه را در مناطقی از چند شهر از جمله پاریس، لیل، لیون، مارسی و نیس برقرار کردند.

جنبش جلیقه‌زرد‌ها دور تازه‌ای از اعتراضات را برای ۲۴ اکتبر برنامه‌ریزی کرده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: مارین لوپن ، اعتراضات فرانسه
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