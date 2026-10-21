باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه الجزیره با اشاره به عبور هفت کابل اصلی زیردریایی از محدوده تنگه هرمز، بر اهمیت این مسیر‌ها در اتصال کشور‌های منطقه به شبکه جهانی اینترنت تأکید کرده است. کابل‌هایی که خلیج فارس را به دریای سرخ و تنگه باب‌المندب متصل می‌کنند نیز بخشی از این شبکه حیاتی هستند و هرگونه آسیب به آنها می‌تواند موجب اختلال در سرعت و کیفیت اینترنت، تبادل داده و فعالیت مراکز داده شود.

در کنار کابل‌های زیردریایی، حضور مراکز داده و زیرساخت‌های پردازش ابری شرکت‌هایی مانند آمازون، مایکروسافت و گوگل در کشور‌های حاشیه خلیج فارس، اهمیت امنیت دیجیتال منطقه را افزایش داده است. در صورت حماقت آمریکا، آسیب به این زیرساخت‌ها می‌تواند خدمات بانکی، تجاری و ارتباطی را با اختلال روبه‌رو کند و پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های منطقه داشته باشد.