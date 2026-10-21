باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - وقتی صحبت از فناوری‌های فضایی و ساخت موشک می‌شود، شاید ناخودآگاه به یاد آزمایشگاه‌های مجهز و تجهیزات پیچیده بیفتیم؛ اما حسنا و معین آقایی، دو نوجوان خلاق البرزی ثابت کردند که با چاشنی خلاقیت، پشتکار و استفاده بهینه از ساده‌ترین ابزارها هم می‌توان به آسمان دوخت و در مسابقات ملی خوش درخخت.

این خواهر و برادر دهه هشتادی و نودی، با شرکت در دوره‌های تخصصی ساخت و پرتاب موشک، توانستند نام استان البرز را در میان برگزیدگان این عرصه علمی مطرح کنند؛ روایتی از جنس امید، تلاش و نبوغ ایرانی که در ادامه می‌خوانید.

از پژوهش‌سرای مولوی تا کارگاه‌های تخصصی تهران

مسیر موفقیت این دو نوجوان از مراکز علمی استان آغاز شد. معین آقایی، دانش‌آموز ۱۴ ساله پایه هشتم و حسنا آقایی، دانش‌آموز ۱۵ ساله پایه دهم، از طریق پژوهش‌سرای مولوی و مراکز آموزشی خوارزمی با دنیای جذاب هوافضا آشنا شدند.

آن‌ها پس از گذراندن آموزش‌های اولیه، با شرکت در یک کارگاه تخصصی در تهران، مهارت‌های ساخت موشک را به صورت حرفه‌ای فرا گرفتند. جالب اینجاست که در طول مسیر تمرین و ساخت، از راهنمایی‌های آنلاین مربیان و منتورها نیز بهره بردند تا هیچ مانعی نتواند جلوی اراده آن‌ها را بگیرد.

جادوی بطری‌های دورریختنی و حفاظت از محیط زیست

یکی از نکات جذاب در پروژه این دو نوجوان، نگاه خلاقانه و مسئولانه آن‌ها به مقوله بازیافت است. حسنا و معین با تأکید بر اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب، نشان دادند که چگونه می‌توان با استفاده دوباره از بطری‌های پلاستیکی دورریختنی، تجهیزات علمی ساخت.

این رویکرد نه تنها به حفظ محیط زیست کمک کرده، بلکه به آن‌ها آموخته است که چگونه مفاهیم تئوری کتاب‌ها را به مهارت‌های عملی و حل مسئله تبدیل کنند.

رقابت در آسمان؛ از دقت در نقطه‌زنی تا تجربه‌های شیرین

معین که توانسته با طراحی دقیق و حفظ تعادل موشک خود به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کند، درباره این مسابقات می‌گوید: «در این رقابت‌ها، میزان ارتفاع پرواز و به‌ویژه دقت در نقطه‌زنی بسیار حیاتی است و شرکت‌کنندگان باید با محاسبات دقیق، موشک را برای پروازی پایدار آماده کنند.

با این حال، مسیر یادگیری همیشه به پیروزی ختم نمی‌شود؛ حسنا با وجود اینکه نتوانست از مرحله نیمه‌نهایی عبور کند، این تجربه را بردی بزرگ می‌داند. او معتقد است این مسابقات بهترین فرصت برای شناخت نقاط ضعف، کسب تجربه و گام برداشتن محکم‌تر در مسیر فعالیت‌های علمی و فنی بوده است.

از ساخت ربات تا معرفی شاهکارهای ادبیات فارسی

آینده‌نگری این دو نوجوان البرزی نیز در نوع خود تحسین‌برانگیز است. معین در ادامه مسیر علمی خود، رویای برنامه‌نویسی و ساخت ربات‌های کاربردی برای پیشرفت کشور را در سر دارد؛ در حالی که حسنا، نویسندگی را به عنوان رسالت آینده خود برگزیده تا علاوه بر همراهی برادرش در مسیر ساخت ربات، گامی مؤثر در معرفی بیشتر ادبیات غنی فارسی به دیگران بردارد.

این دو نخبة نوجوان در پایان با تأکید بر اینکه نسل جوان ایران سرشار از ایده و توانمندی است، خاطرنشان کردند: «پرسشگری، تحقیق مستمر و پیوند دادن دانش با عمل، کلید اصلی پیشرفت و آبادانی کشور است.