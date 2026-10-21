رئیس اتحادیه تولید و فروش محصولات ساختمانی کرج گفت: رکود در بخش مسکن و کاهش ساخت‌وساز، تقاضا برای محصولات ساختمانی را کاهش داده و فعالان صنفی این حوزه را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - جلال عیوضی پرگو در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به فعالیت حدود ۸۰۰ عضو دارای مجوز در این اتحادیه افزود: این اتحادیه ۱۸ رسته صنفی را پوشش می‌دهد که مصالح ساختمانی، محصولات فلزی، تیرچه‌های ساختمانی، یونولیت و بتن آماده از جمله مهم‌ترین آن‌هاست.

وی با بیان اینکه استان البرز در زمینه تولید بتن آماده و برخی محصولات ساختمانی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، اظهار کرد: تقویت بازار ساخت‌وساز و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌تواند به رونق فعالیت‌های این بخش کمک کند.

رئیس اتحادیه تولید و فروش محصولات ساختمانی کرج همچنین بر ضرورت حمایت از نمایشگاه بین‌المللی البرز تأکید کرد و به مجری سیمای البرز گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در استان می‌تواند زمینه معرفی تولیدکنندگان بومی و آشنایی مردم و فعالان اقتصادی با محصولات داخلی را فراهم کند.

عیوضی پرگو با اشاره به ظرفیت اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی برای اطلاع‌رسانی درباره نمایشگاه‌ها افزود: همکاری رسانه‌ها، شهرداری و تشکل‌های صنفی در معرفی این رویدادها می‌تواند به افزایش مشارکت تولیدکنندگان و حضور بازدیدکنندگان کمک کند. رئیس اتحادیه تولید و فروش محصولات ساختمانی کرج گفت: رکود در بخش مسکن و کاهش ساخت‌وساز، تقاضا برای محصولات ساختمانی را کاهش داده و فعالان صنفی این حوزه را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.

عیوضی پرگو در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به فعالیت حدود ۸۰۰ عضو دارای مجوز در این اتحادیه افزود: این اتحادیه ۱۸ رسته صنفی را پوشش می‌دهد که مصالح ساختمانی، محصولات فلزی، تیرچه‌های ساختمانی، یونولیت و بتن آماده از جمله مهم‌ترین آن‌هاست.

وی با بیان اینکه استان البرز در زمینه تولید بتن آماده و برخی محصولات ساختمانی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، اظهار کرد: تقویت بازار ساخت‌وساز و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌تواند به رونق فعالیت‌های این بخش کمک کند.

رئیس اتحادیه تولید و فروش محصولات ساختمانی کرج همچنین بر ضرورت حمایت از نمایشگاه بین‌المللی البرز تأکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در استان می‌تواند زمینه معرفی تولیدکنندگان بومی و آشنایی مردم و فعالان اقتصادی با محصولات داخلی را فراهم کند.

عیوضی پرگو با اشاره به ظرفیت اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی برای اطلاع‌رسانی درباره نمایشگاه‌ها افزود: همکاری رسانه‌ها، شهرداری و تشکل‌های صنفی در معرفی این رویدادها می‌تواند به افزایش مشارکت تولیدکنندگان و حضور بازدیدکنندگان کمک کند.

برچسب ها: مصالح ساختمانی ، بازار مسکن
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