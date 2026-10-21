مدیر محله شهید فهمیده کرج، از اجرای ۲۵ اقدام در حوزه مسکن و عمران، برگزاری ۲۴ برنامه فرهنگی و انجام اقدامات مختلف با مشارکت مردم و مساجد این محله خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رسولی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «امروز البرز» گفت: پس از آغاز فعالیت ستاد مدیریت محله‌محور، ساماندهی و هماهنگی میان شش مسجد محله در اولویت قرار گرفت و با همراهی امامان جماعت، پایگاه‌های بسیج و مردم، زمینه مشارکت بیشتر اهالی در برنامه‌های محله فراهم شد.

وی در برنامه زنده امروز البرز افزود: با آغاز جنگ، ستاد مدیریت بحران محله با هدف شناسایی نقاط حساس و افزایش آمادگی مردم تشکیل شد و کمیته‌های مختلف فعالیت خود را در مساجد آغاز کردند.

مدیر محله شهید فهمیده با اشاره به برگزاری تجمعات مردمی در این منطقه اظهار کرد: تجمعات خودجوش مردمی با مشارکت اهالی برگزار می‌شود و این برنامه‌ها با راهپیمایی و گردهمایی در آستان امامزاده حسن ادامه پیدا می‌کند.

رسولی با تشریح اقدامات انجام‌شده در کمیته‌های هفت‌گانه مدیریت محله‌محور گفت: علاوه بر ۲۵ اقدام در حوزه مسکن و عمران و ۲۴ برنامه فرهنگی، ۱۴ اقدام در حوزه بهداشت و درمان، حدود ۲۶ اقدام اجتماعی، چهار اقدام امنیتی و شش اقدام آموزشی نیز در این محله انجام شده است.

وی، راه‌اندازی ایستگاه‌های صلواتی و موکب‌های خدمات‌رسانی به مدت ۴۰ شب و توزیع بسته‌های معیشتی را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و بر ضرورت همکاری مردم، مدارس، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های فعال برای رفع مشکلات محله تأکید کرد.

برچسب ها: مسجد محور ، محله محور
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