باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حجت‌الاسلام والمسلمین غضنفری در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفری محمدشهر افزود: با وجود جمعیت و سابقه طولانی این شهر، طرح فاضلاب شهری هنوز وارد مرحله اجرا نشده است و تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن از توان مالی شهرداری خارج است.

وی با اشاره به برآورد حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح، خواستار همکاری دولت و دستگاه‌های مسئول برای تأمین منابع مالی آن شد.

امام جمعه محمدشهر همچنین با اشاره به کمبود آب در فصل تابستان در برنامه رادیویی رهیافت گفت: با توجه به عبور خطوط انتقال آب سدهای طالقان و کرج از محدوده نزدیک محمدشهر، تأمین سهم آب این شهر می‌تواند به کاهش مشکلات کم‌آبی در فصل گرما کمک کند.

غضنفری توسعه خدمات درمانی را از دیگر مطالبات مردم دانست و افزود: بیمارستان امام حسین(ع) با کمبود تجهیزات و نیروی انسانی مواجه است و با توجه به جمعیت شهر، لازم است ظرفیت خدمات عمومی و تخصصی آن افزایش یابد.

وی همچنین خواستار ایجاد مرکز درمانی تأمین اجتماعی در محمدشهر شد و گفت: بسیاری از شهروندان برای دریافت خدمات درمانی ناچار به مراجعه به شهرهای دیگر هستند؛ در حالی که ایجاد مرکز درمانی در این شهر می‌تواند دسترسی مردم به خدمات را آسان‌تر کند.

امام جمعه محمدشهر با اشاره به وجود زمین با کاربری درمانی در منطقه الهیه نیز به مجری برنامه رادیویی رهیافت گفت: استفاده از ظرفیت خیران حوزه سلامت و همکاری دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه توسعه مراکز درمانی و ارائه خدمات بهتر به ساکنان مناطق کم‌برخوردار را فراهم کند.