فهرست معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص آزمون سراسری و دانشجو-معلم ۱۴۰۵ بر روی وبگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص آزمون سراسری و دانشجو-معلم ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس اعلام سازمان سنجش  آموزش کشور، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی پس از تأیید صلاحیت عمومی توسط هیأت مرکزی گزینش و کسب حداقل نمره علمی، هم‌زمان با نتایج سایر رشته‌های متمرکز اواخر آبان اعلام می‌شوند.

برای ورود به سامانه جامع آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ (اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت، زمان و محل مصاحبه، معاینه و گزینش رشته‌های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵) اینجا کلیک کنید.

منبع: سازمان سنجش 

برچسب ها: چند برابر ظرفیت ، کنکور
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
پریا
۰۶:۲۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۵
سلام وقت بخیر من با تراز 8500 دعوت نشدم این واقعا برام عجیبه
۴
۱
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اعلام معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص آزمون سراسری و دانشجو-معلم ۱۴۰۵