باشگاه خبرنگاران جوان - معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص آزمون سراسری و دانشجو-معلم ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی پس از تأیید صلاحیت عمومی توسط هیأت مرکزی گزینش و کسب حداقل نمره علمی، هم‌زمان با نتایج سایر رشته‌های متمرکز اواخر آبان اعلام می‌شوند.

برای ورود به سامانه جامع آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ (اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت، زمان و محل مصاحبه، معاینه و گزینش رشته‌های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵) اینجا کلیک کنید.

منبع: سازمان سنجش