باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان، در نشست این شورا که با حضور اعضا در دفتر امام جمعه برگزار شد، از برنامه‌ریزی برای اجرای سرود ۵ هزار نفری دانش‌آموزان دختر و پسر به مناسبت سالروز شهادت امام شهید خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مجموعه سرود دانش‌آموزی «قمرهای بی‌قرار» در ساوجبلاغ گفت: این مجموعه با مشارکت نزدیک به هزار دانش‌آموز فعال در حوزه سرود، تاکنون ۱۴۵ اثر فاخر تولید کرده است که برخی از این آثار در ۲۷ کشور جهان اجرا شده و مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی ساوجبلاغ افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی این مجموعه، زمان تولید آثار سرودی که در شرایط معمول چهار تا پنج ماه به طول می‌انجامد، در موارد ضروری به حدود یک هفته کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام مختاری با اشاره به تولید سرود ویژه مراسم تشییع امام شهید در همین مجموعه بیان کرد: این اثر پس از تولید و اجرا در ساوجبلاغ، برای اجرا در نقاط مختلف کشور در اختیار گروه‌های سرود قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است سرود ۵ هزار نفری با حضور دانش‌آموزان دختر و پسر در یکی از مدارس بزرگ کشور اجرا شود و زمینه اجرای سراسری آن در مدارس و اجتماعات نماز جمعه نیز فراهم شود.

امام جمعه ساوجبلاغ همچنین با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی فرهنگی برای مناسبت‌های پیش‌رو، بر استفاده از ظرفیت مدارس، دانش‌آموزان، فرهنگیان و گروه‌های سرود برای برگزاری برنامه‌های ویژه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت حضور پرشور نوجوانان و دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، خواستار مشارکت هدفمند مدارس و خانواده‌ها و تقویت برنامه‌های فرهنگی با محوریت مساجد شد.