ونس با تأکید بر تمرکز خود بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، از اعلام حمایت علنی از نتانیاهو در انتخابات سرزمین‌های اشغالی خودداری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا از اینکه به صورت علنی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات تل‌آویو حمایت کند، خودداری کرد و گفت تمرکز او بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا است.

ونس در یک نشست خبری در ایالت اوهایو، در پاسخ به پرسشی در این خصوص، گفت که در تمام دوران زندگی خود فقط از یک نامزد خارجی حمایت کرده که این اقدام چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. او در عین حال از ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان تمجید کرد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که در حال حاضر بر پیروزی نامزد‌های جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا تمرکز دارد و افزود: «من در حال حمله به بی‌بی نتانیاهو نیستم و از بی‌بی نتانیاهو هم حمایت نمی‌کنم».

ونس همچنین گفت تصمیم‌گیری درباره حمایت از نتانیاهو بر عهده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است و افزود: «در نهایت، حمایت رئیس‌جمهور است که اهمیت دارد و او بر اساس ترجیحات خود درباره چگونگی اعلام حمایت تصمیم خواهد گرفت».

اوایل هفته جاری نیز ونس در مصاحبه‌ای گفته بود که قصد ندارد در انتخابات سرزمین‌های اشغالی دخالت کند و نه مخالف حمایت از نتانیاهو است و نه موافق آن.

این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ روز یکشنبه حمایت کامل خود را از انتخاب مجدد نتانیاهو در انتخابات ۲۷ اکتبر (۵ آبان) سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد. رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی طولانی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، از نتانیاهو و همکاری او با واشنگتن، به‌ویژه در جنگ با ایران، تمجید کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، ونس ، انتخابات کنگره
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