نشریه آتلانتیک گزارش داد رئیس جمهور آمریکا امیدوار است توافق پایان جنگ اوکراین را در نشست گروه ۲۰ در میامی در ماه دسامبر به امضا برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نشریه آتلانتیک گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امیدوار است توافقی برای پایان‌ دادن به جنگ اوکراین در جریان نشست سران گروه ۲۰ که قرار است اواسط دسامبر در میامی ایالت فلوریدا برگزار شود، نهایی شود.

در این گزارش آمده است که جدول زمانی مطلوب ترامپ برای دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین، نشست گروه ۲۰ در ماه دسامبر است.

به نوشته آتلانتیک، ترامپ تصور می‌کند می‌تواند هنگام امضای توافق صلح، میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین بایستد؛ حتی اگر برای تحقق این هدف مجبور شود با اعمال فشار، اوکراین را به پذیرش توافق وادار کند.

بر اساس این گزارش، چنین مراسمی ممکن است در یکی از املاک متعلق به ترامپ، در زمین گلف او در حومه میامی، برگزار شود.

با این حال، ترامپ ۱۹ اکتبر اعلام کرده بود که فردی غیر از زلنسکی باید از طرف اوکراین در مذاکرات شرکت کند.

پس از این اظهارات، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه گفت مسکو می‌خواهد اطمینان حاصل کند که نماینده‌ای مشروع از مقام‌های اوکراین در مذاکرات حضور دارد و آمادگی پذیرش مسئولیت و اتخاذ تصمیم‌های ضروری برای پایان‌ دادن به جنگ را دارد.

ترامپ همچنین ۱۶ اکتبر گفته بود که قطعاً مایل است ولادیمیر پوتین در نشست گروه ۲۰ شرکت کند، اما نمی‌داند رئیس‌جمهور روسیه در این نشست حضور خواهد یافت یا خیر. پسکوف پیش‌تر به تاس گفته بود تصمیم نهایی درباره حضور شخصی پوتین در نشست میامی هنوز اتخاذ نشده است.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین
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