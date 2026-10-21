در آستانه شهادت حضرت زهرا (س)صحن و سرای نورانی حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) رنگ عزا به خود گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -خادمان حرم مطهر حضرت معصومه (س) در آستانه فرارسیدن ایام فاطمیه، صحن‌ها، رواق‌ها و شبستان‌های حرم مطهر را سیاه‌پوش کردند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حرم حضرت معصومه (س) ، شهادت حضرت زهرا(س)
خبرهای مرتبط
قم شادمان طلوع یاس نبوی / جایگاه حضرت زهرا(س) در نقش دختر، همسر و مادر
حرم حضرت معصومه(س) سیاهپوش شهادت یاس نبوی+فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین وضعیت ۴ اسیر ایرانی در کویت
تجویز دارو در قم بالاتر از میانگین کشوری است / نیازمند اصلاح الگوی مصرف هستیم
پیش بینی برداشت سه هزار و ۳۳۸ تن گردو از باغ های قم
تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه کشور از محل درآمدهای مالیاتی
بانوی پاراتکواندوکار قم بر سکوی سوم بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ایستاد
افتتاح زمین چمن مصنوعی در منطقه پردیسان با اعتبار ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
ضرورت توجه به ابعاد علمی، تمدنی و ولایت‌پذیری سید مقاومت
پیش بینی تسهیلات بانکی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای نصب پنل‌های خورشیدی خانگی در قم
سیاه پوشی حرم مطهر بانوی کرامت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام
آخرین اخبار
سیاه پوشی حرم مطهر بانوی کرامت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام
پیش بینی تسهیلات بانکی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای نصب پنل‌های خورشیدی خانگی در قم
ضرورت توجه به ابعاد علمی، تمدنی و ولایت‌پذیری سید مقاومت
افتتاح زمین چمن مصنوعی در منطقه پردیسان با اعتبار ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
آخرین وضعیت ۴ اسیر ایرانی در کویت
تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه کشور از محل درآمدهای مالیاتی
تجویز دارو در قم بالاتر از میانگین کشوری است / نیازمند اصلاح الگوی مصرف هستیم
بانوی پاراتکواندوکار قم بر سکوی سوم بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ایستاد
پیش بینی برداشت سه هزار و ۳۳۸ تن گردو از باغ های قم
تمام هویت تشیع وابسته به حضرت زهرا(س) است
حضور شبانه مردم در تجمعات توطئه دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی را ناکام گذاشت
نقش موثر قم و حوزه‌های علمیه در حکمرانی فضای مجازی /ضرورت توجه به مبانی فکری هوش مصنوعی و بومی سازی آن
شهید مصطفی خمینی (ره)،نقش مهمی در یشبرد نهضت اسلامی ایفا کرد