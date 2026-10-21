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سیاست‌های واشنگتن و بحران انرژی؛ اروپا در محاصره نارضایتی‌های داخلی + فیلم

افزایش هزینه‌های زندگی و بحران انرژی بار دیگر اعتراضات مردمی و تنش میان شهروندان و دولت‌های اروپایی را به کانون توجه تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتراضات در شماری از کشورهای اروپایی، هم‌زمان با افزایش فشارهای اقتصادی و تشدید تنش میان معترضان و نیروهای پلیس، به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. در همین زمینه، دونالد ترامپ علت نارضایتی‌ها را به حضور مهاجران نسبت داده، درحالی‌که رئیس‌جمهور فرانسه این اظهارات را احمقانه خوانده و افزایش هزینه‌ها و پیامدهای جنگ با ایران و اختلال در تردد از تنگه هرمز را از عوامل فشار اقتصادی بر اروپا دانسته است. در برخی کشورها نیز مقام‌های دولتی از افزایش نیروهای امنیتی و برخورد جدی‌تر با معترضان خبر داده‌اند.

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