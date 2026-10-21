باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مهدی خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران در حاشیه نشست تخصصی «توسعه توتستان‌ها؛ بستر توسعه اقتصادی و پایدار روستایی و توانمندسازی زنان روستایی»، گفت: توسعه و احیای توتستان‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای برای رونق نوغان‌داری و تقویت زنجیره ارزش ابریشم در مناطق روستایی باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های مازندران در حوزه نوغان‌داری، افزود: توتستان‌ها علاوه بر تأمین بخشی از نیاز نوغانداران به برگ توت، می‌توانند در ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد خانوار‌های روستایی نقش‌آفرین باشند؛ ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای توسعه آنها باید متناسب با ظرفیت هر منطقه و با مشارکت بهره‌برداران انجام شود.

خلیلی با تأکید بر نقش زنان روستایی در فعالیت‌های مرتبط با نوغان‌داری، گفت: توانمندسازی زنان، آموزش‌های کاربردی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آنان در مراحل مختلف تولید و فرآوری، می‌تواند به پایداری فعالیت‌های اقتصادی در روستا‌ها کمک کند.

او همچنین توسعه توتستان‌ها را نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط، شناسایی اراضی مستعد، تأمین نهال مناسب و ارائه آموزش‌های ترویجی دانست و افزود: پیوند میان توسعه توتستان، نوغان‌داری و ظرفیت‌های اقتصادی روستا می‌تواند به تقویت معیشت روستایی و بهره‌گیری مؤثرتر از توانمندی‌های جوامع محلی منجر شود.