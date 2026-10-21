مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی از تولید بیش از ۷۰۰ محصول رسانه‌ای در رویداد ملی «ایران‌جان؛ مرکزی ایران» با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنعتی این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مرتضی نجمی، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز، با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد ملی اظهار کرد: رویداد «ایران‌جان» با رویکرد هویت‌محوری و عدالت‌محوری رسانه‌ای شکل گرفته تا استان مرکزی را به‌عنوان «مهد مفاخر ایران» و یکی از قطب‌های کلیدی صنعتی کشور به هموطنان معرفی کند.

وی معرفی شخصیت‌های برجسته و مفاخر ملی، ظرفیت‌های عظیم صنعتی و کشاورزی، و همچنین جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان را از محورهای اصلی برنامه‌های این رویداد برشمرد و افزود: در این طرح جامع، تولیدات متنوعی در قالب‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری و فضای مجازی تهیه و منتشر شده است.

نجمی یکی از مهم‌ترین اهداف این رویداد را کمک به رونق اقتصادی منطقه دانست و خاطرنشان کرد: معرفی فرصت‌های ناب سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش‌های صنعت، گردشگری، کشاورزی و توسعه فرآوری محصولات کشاورزی ازجمله محورهایی است که می‌تواند زمینه جذب سرمایه و پویایی اقتصاد استان مرکزی را فراهم کند.

مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی در پایان این گفت‌وگو با قدردانی از همراهی مخاطبان، از مردم استان البرز دعوت کرد با سفر به استان مرکزی، از نزدیک با ظرفیت‌ها، جاذبه‌های گردشگری و مهمان‌نوازی مردم این خطه آشنا شوند.

برچسب ها: معرفی محصول ، تاریخی شهر
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