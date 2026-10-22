یک فعال رسانه‌ای استان البرزگفت: بهره‌گیری از این ظرفیت برای شکل‌گیری هویت فرهنگی مشترک و تقویت تعامل میان ساکنان، باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -مهدی دهقان‌آزاد در برنامه زنده «نگاه مردم» سیمای البرز، با اشاره به برگزاری برنامه‌های روز فرهنگی کرج اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌ها و مراسم مناسبتی به‌تنهایی نمی‌تواند به هویت‌سازی فرهنگی منجر شود و این‌گونه رویدادها حتماً باید با فعالیت‌های مستمر، عمیق و هدفمند همراه باشند.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی فرهنگ‌ها، زبان‌ها و آیین‌های محلی استان البرز افزود: رسانه‌ها می‌توانند با مستندسازی آداب و رسوم، آیین‌های مذهبی، تعزیه و ظرفیت‌های بومی مناطق مختلف، زمینه شناخت بیشتر اقوام از یکدیگر و همزیستی مسالمت‌آمیز را بیش از پیش فراهم کنند.

این فعال رسانه‌ای ادامه داد: معرفی چهره‌های برجسته، هنرمندان، خوشنویسان و نخبگان بومی استان نیز نقش بسزایی در شکل‌گیری یک هویت فرهنگی متمایز و اصیل برای کلان‌شهر کرج دارد.

دهقان‌آزاد در پایان خاطرنشان کرد: تقویت تعامل میان اقوام مختلف، نیازمند یک برنامه‌ریزی فرهنگی مستمر و مدون است تا تنوع قومی و زبانی استان البرز بیش از پیش به فرصتی ارزشمند برای همبستگی اجتماعی و تقویت هویت مشترک تبدیل شود.

برچسب ها: تنوع قومیتی ، روز فرهنگی هنری
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