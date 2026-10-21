باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی- الهام جهانی، مدیرعامل مجموعه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان درباره فعالیت‌های این مجموعه در حوزه صنایع خلاق اظهار کرد: آموزش رایگان صنایع‌دستی به توان‌خواهان و مددجویان اجتماعی با هدف فراهم‌کردن فرصت یادگیری مهارت، اشتغال و حرکت به‌سوی استقلال اقتصادی از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است.

وی با اشاره به شکل‌گیری ایده این فعالیت گفت: ارتباط با افراد دارای ضایعه نخاعی و آشنایی با نیاز‌های آنان، از جمله تجربه طراحی وان حمام ویژه استفاده در استحمام و آب‌درمانی، زمینه توجه بیشتر به موضوع اشتغال این افراد را فراهم کرد.

جهانی افزود: تمایل افراد دارای معلولیت به داشتن منبع درآمد مستقل و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، از انگیزه‌های اصلی شکل‌گیری این مسیر بوده است؛ مسیری که در ادامه با تمرکز بر صنایع‌دستی و به‌صورت تخصصی تولید محصولات چرمی را دنبال کرده است.

آموزش رایگان؛ گامی برای ورود به چرخه تولید

مدیرعامل این مجموعه با اشاره به آموزش حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر به‌صورت حضوری و آنلاین بیان کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر در چرخه تولید مجموعه فعالیت می‌کنند و تلاش بر این است که افراد پس از فراگیری مهارت، امکان ادامه همکاری به‌عنوان تولیدکننده یا راه‌اندازی کسب‌وکار مستقل خود را داشته باشند.

وی با تأکید بر مشارکت مستقیم توان‌خواهان در فرایند تولید محصولات اظهار کرد: محصولات این مجموعه حاصل تلاش اعضای جامعه هدف هستند و افراد دارای معلولیت جسمی‌حرکتی، ناشنوا و کم‌شنوا و کم‌بینا در بخش‌های مختلف تولید و فعالیت‌های پشتیبانی مشارکت دارند.

جهانی افزود: هدف این است که توان‌خواهان تنها دریافت‌کننده آموزش و خدمات نباشند، بلکه بتوانند در جایگاه تولیدکننده و نیروی کار نقش‌آفرینی کنند و توانایی‌های خود را در عرصه فعالیت حرفه‌ای به نمایش بگذارند.

ضرورت تغییر نگاه به اشتغال توان‌خواهان

مدیرعامل مجموعه دستینه کالا با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی این مجموعه، شناخته‌شدن توانمندی‌های افراد دارای معلولیت در جامعه است، گفت: این افراد بخشی از جامعه هستند و باید فرصت حضور در فعالیت‌های اقتصادی و دستیابی به شغل متناسب با توانایی‌هایشان را داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش فرصت‌های شغلی برای توان‌خواهان در سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی افزود: توانایی انجام فعالیت‌های تخصصی و اداری در میان این افراد وجود دارد و فراهم‌کردن فرصت مناسب می‌تواند زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها را گسترش دهد.

جهانی با اشاره به نمونه فعالیت یک نیروی نابینا در انجام امور رایانه‌ای در مجموعه بهزیستی ساری، این تجربه را نشانه‌ای از امکان مشارکت مؤثر افراد دارای معلولیت در محیط‌های کاری دانست و بر لزوم توجه بیشتر به توانایی‌های آنان تأکید کرد.

توسعه فرصت‌های اشتغال با گسترش فعالیت‌ها

وی توسعه فعالیت در شهر‌های مختلف را از اهداف آینده این مجموعه عنوان کرد و گفت: گسترش این فعالیت‌ها می‌تواند زمینه آموزش و اشتغال افراد بیشتری را فراهم کند؛ البته تحقق این هدف به همراهی و حمایت افرادی، سازمان‌ها و نهاد‌هایی نیاز دارد که امکان کمک به توسعه کار و ایجاد فرصت‌های شغلی را دارند.

مدیرعامل مجموعه دستینه کالا در پایان بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای حضور توان‌خواهان در اقتصاد تأکید کرد و خواستار حمایت از ظرفیت‌های حرفه‌ای و تولیدی این افراد شد.

تجربه این مجموعه نشان می‌دهد که پیوند آموزش مهارت‌های صنایع‌دستی با مشارکت در تولید می‌تواند مسیری برای گسترش فرصت‌های شغلی توان‌خواهان و مددجویان اجتماعی فراهم کند؛ مسیری که تداوم و توسعه آن به ایجاد فرصت‌های واقعی اشتغال، دسترسی به بازار فروش و حمایت از فعالیت‌های تولیدی وابسته است.