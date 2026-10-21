سفارت آمریکا در ریاض با هشدار درباره بسته شدن حریم هوایی و لغو پروازها، از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سفارت آمریکا در ریاض اعلام کرد که به دلیل حملات جنبش انصارالله یمن، برای شهروندان آمریکایی هشدار امنیتی صادر می‌کند.

این سفارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شهروندان آمریکا باید نسبت به احتمال حمله به فرودگاه‌ها، بسته شدن حریم هوایی، لغو پرواز‌ها و اختلال در سفر‌ها هوشیار باشند.

در این اطلاعیه آمده است: «اگر تصمیم دارید از فرودگاه‌های عربستان استفاده کنید، نهایت احتیاط را به خرج دهید. توصیه می‌کنیم وضعیت پرواز خود را مستقیماً از شرکت هواپیمایی و فرودگاه بررسی کنید».

سفارت آمریکا همچنین از شهروندان این کشور خواست هشدار‌های سراسری مقامات سعودی را که به تلفن‌های همراه ارسال می‌شود، دنبال کنند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: انصارالله یمن ، سفارت آمریکا ، عربستان
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