باشگاه خبرنگاران جوان -اکبر بهنام‌جو ظهر بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح سومین نیروگاه خورشیدی شرکت گاز استان قم و دومین نیروگاه هیبریدی استان، از گسترش برنامه‌های نصب سامانه‌های خورشیدی در بخش‌های مختلف خبر داد و بر نقش این طرح‌ها در تأمین برق پایدار و مدیریت ناترازی انرژی تأکید کرد.



وی با اشاره به اجرای طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: نیروگاه افتتاح‌شده، شصت‌وهفتمین نیروگاه خورشیدی ادارات استان قم است که به بهره‌برداری می‌رسد و روند توسعه این سامانه‌ها در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در حال پیگیری است.



استاندار قم همچنین از پیش‌بینی حمایت‌های مالی برای نصب پنل‌های خورشیدی در واحدهای مسکونی خبر داد و بیان کرد: برای راه‌اندازی سامانه‌های خورشیدی پنج‌کیلوواتی در منازل، تسهیلات بانکی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.



بهنام‌جو با اشاره به برنامه‌های استان برای گسترش استفاده از انرژی خورشیدی، از نصب سامانه‌های مرتبط در مدارس و مساجد نیز خبر داد و گفت: توسعه این تجهیزات در کنار طرح‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی، بخش خانگی را نیز در بر می‌گیرد.



وی گفت: این برنامه با هدف افزایش بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به تأمین برق مورد نیاز بخش‌های مختلف دنبال می‌شود و تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای واحدهای مسکونی نیز بخشی از حمایت‌های مورد نظر در مسیر توسعه سامانه‌های خورشیدی به شمار می‌رود.



استاندار قم در ادامه با تشریح قابلیت‌های نیروگاه‌های هیبریدی اظهار کرد: این سامانه‌ها امکان استفاده هم‌زمان از برق شبکه و انرژی خورشیدی را فراهم می‌کنند و در صورت مجهز بودن به تجهیزات ذخیره‌سازی، می‌توانند هنگام قطع برق شبکه نیز در تأمین برق مورد نیاز نقش داشته باشند.



وی افزود: برخورداری از قابلیت استفاده از دو منبع انرژی و امکان ذخیره‌سازی برق، از ویژگی‌های این سامانه‌هاست که می‌تواند در مواقع قطعی شبکه به تأمین برق کمک کند.



بهنام‌جو توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از راهکارهای مؤثر برای کمک به پایداری تأمین برق و مدیریت ناترازی انرژی در استان دانست و بر تداوم برنامه‌های توسعه سامانه‌های خورشیدی در بخش‌های اداری، آموزشی، مذهبی و خانگی تأکید کرد.

منبع:استانداری قم