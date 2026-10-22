باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی اش آلیانز آرنا میزبان آرسنال بود.

در دقیقه ۲۴ پاس فوق العاده مارتین اودگارد پشت مدافعان بایرن مونیخ به ابرچی ازه رسید و او نیز با شوتی سرضرب دروازه مانوئل نویر را باز کرد تا توپچی‌ها در آلیانز آرنا پیش بیفتند.

در دقیقه ۳۴ هری کین از میانه میدان با پاسی عمقی آلفونسو دیویس را در موقعیت گل قرار داد و ستاره کانادایی باواریایی‌ها موفق شد دروازه داوید رایا را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود.

نیمه نخست این دیدار با تساوی به پایان رسید.

در نیمه دوم بایرنی‌ها با حمایت پرشور هوادارانشان حملات بیشتری را ترتیب دادند و در دقیقه ۵۸ شوت هری کین در محوطه جریمه به دست یورین تیمبر برخورد کرد و داور این صحنه را خطای هند تشخیص داد تا یک ضربه پنالتی به سود باواریایی‌ها اعلام شود.

هری کین در دقیقه ۶۰ از روی نقطه پنالتی دروازه داوید رایا را باز کرد تا بایرنی‌ها پیش بیفتند.

در ادامه شاگردان میکل آرتتا برای زدن گل تساوی تلاش زیادی به خرج دادند و در دقیقه ۸۱ روی یک کار همکاری خوب توپچی‌ها ویکتور گیوکرش توپ را به دکلان رایس رساند و او نیز موفق شد دروازه مانوئل نویر را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود.

درنهایت این دیدار با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید تا سهم ۲ تیم یک امتیاز باشد.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است

استون ویلا ۳ - ۱ وایکینگ

اسپورتینگ ۲ - ۳ لاسک

رئال بتیس ۱ - ۰ فاینورد

کلوب بروژ ۳ - ۰ لانس