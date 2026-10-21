باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: این استان دارای ۴۰ تالاب مشمول پیوست آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌هاست که ۱۵ تالاب در حوضه آبریز ارس و ۲۵ تالاب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند.

وی ادامه داد: مطالعات مربوط به نیاز آبی ۱۰ تالاب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شده و مطالعه نیاز آبی تالاب‌های حوضه آبریز ارس نیز در برنامه کاری اداره‌کل قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: در سال آبی گذشته، به‌ویژه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، بارش‌های مناسبی ثبت شد و در کنار آن، اقداماتی مانند لایروبی نهرهای منتهی به تالاب‌ها، قرق و حفاظت فیزیکی دریاچه ارومیه و منطقه حفاظت‌شده گدار و پیگیری تأمین حق‌آبه انجام گرفت که در بهبود وضعیت آبی تالاب‌های استان مؤثر بود.

جباری با اشاره به وضعیت تالاب‌های درگه‌سنگی و کانی‌برازان تصریح کرد: این دو تالاب که در سال آبی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ خشک شده بودند، در شش‌ماهه نخست سال جاری به‌طور کامل آبگیری شدند و با وجود تبخیر ناشی از فصل تابستان، در حال حاضر نیز از وضعیت آبی مطلوب‌تری برخوردارند و حضور پرندگان در آن‌ها مشاهده می‌شود. هر دو تالاب از تالاب‌های بین‌المللی ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر هستند.

وی افزود: لایروبی مسیرهای منتهی به تالاب‌ها برای هدایت حداکثری آب به پیکره‌های تالابی و تأمین منابع مالی و نیروی انسانی موردنیاز برای اجرای طرح‌های قرق و حفاظت از مسیرهای انتقال آب، از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از هدررفت آب و استفاده حداکثری از منابع آبی در دسترس دنبال می‌شود.

جباری با تأکید بر اهمیت همکاری بین‌بخشی در مدیریت تالاب‌ها گفت: ستاد استانی مدیریت تالاب‌ها به ریاست استاندار تشکیل شده و موضوعاتی همچون تأمین حق‌آبه، صدور اسناد مالکیت و سامان‌دهی فعالیت‌های گردشگری در حاشیه تالاب‌ها را پیگیری می‌کند. تداوم این روند نیازمند همکاری استانداری، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و جوامع محلی است.

وی خاطرنشان کرد: پایش میزان حق‌آبه دریافتی و کیفیت آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی و تصرف اراضی، مقابله با چرای غیرمجاز و پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز، از جمله وظایف حاکمیتی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان است که با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در پایان، توسعه گردشگری مسئولانه و جامعه‌محور را یکی از ظرفیت‌های بهره‌برداری خردمندانه از تالاب‌ها دانست و گفت: ایجاد زیرساخت‌هایی مانند ساختمان‌های پرنده‌نگری، دکل‌های دیده‌بانی، نصب تابلوهای معرفی تالاب‌ها و اجرای برنامه‌های اطلاع‌رسانی، در کنار حفاظت از منابع آب و تنوع زیستی، می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های تالابی استان و تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از این زیست‌بوم‌های ارزشمند کمک کند.