باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه مدعی شد که دولتش از اینکه روسیه وارد جنگ ایران نشده و چین نیز در این جنگ مشارکت نداشته یا مشارکت بسیار محدودی داشته است، رضایت دارد.

ترامپ گفت: «ما تا حد زیادی از روسیه خرسند بوده‌ایم، زیرا این کشور در جنگ ایران دخالت نکرده است. به نظر من، یکی از عوامل بسیار مهم این است که روسیه و چین مشارکت نکرده‌اند یا بسیار کمتر از آنچه می‌توانستند، مشارکت داشته‌اند. بنابراین، من از این موضوع بسیار خرسندم.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین بار دیگر مدعی شد که واشنگتن ایران را به سطحی رسانده که این کشور پیش‌تر هرگز تجربه نکرده است. او ادعا کرد توان نظامی، قابلیت‌های پدافند هوایی و اقتصاد ایران «از بین رفته‌اند».

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گفت که دستیابی به توافق برای پایان جنگ اوکراین «اکنون» بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.

ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در کاخ سفید اظهار کرد که در تماس با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین و همچنین آزادی استیون هابارد، شهروند آمریکایی بازداشت‌شده، گفت‌و‌گو کرده است.

ترامپ گفت هابارد در پروازی که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا او را همراهی می‌کند، در مسیر بازگشت به کشورش است.

بر اساس این گزارش، پوتین با ادامه مذاکرات سه‌جانبه در سطح فنی میان روسیه، آمریکا و اوکراین موافقت کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز