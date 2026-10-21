باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان هفته دهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد که به شرح زیر است:

خداداد عزیزی مدیر تیم انضباطی تراکتور تبریز

امیرمحمد هوشمند کارت قرمز، حسین عبدی مربی ۲ اخطاره آلومینیوم اراک

صالح حردانی کارت قرمز استقلال

پیمان شیرزادی تدارکات ۲ اخطاره چادرملو اردکان

فرداد صفاپذیر مدیر تیم ۲ اخطاره خیبرخرم آباد

علی شجاعی ۴ اخطاره ذوب آهن اصفهان

آریا یوسفی کارت قرمز سپاهان اصفهان

علی اصغر قربانعلی پور مربی ۲ اخطاره گل گهرسیرجان

محسن طرهانی کارت قرمز مس شهربابک

یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.