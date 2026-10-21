باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید هاشم احمدی، مدیرعامل شرکت افق قطعات آسیا درباره مشکلات صنعت چاپ گفت: با توجه به اتفاقات ناشی از جنگ، زنجیره تامین صنعت چاپ آسیب دید و واردات دچار مشکل شد. در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، چاپخانه‌های ما آسیب دید. یعنی حدود ۵۰ واحد چاپخانه در کل کشور و ۲۹ واحد چاپخانه در تهران آسیب دیدند. حدود ۱۰ درصد چاپخانه‌ها به صورت ۱۰۰ درصد آسیب دیدند و ۹۰ درصد از آنها آسیب‌های جزئی دیدند و خود را ترمیم کردند.

احمدی ادامه داد: ما در اتحادیه چاپخانه‌ها ستادی به عنوان ستاد جنگ ایجاد کردیم. در همان ایام جنگ مشاهده می‌کردیم که برخی چاپخانه‌ها آسیب ۱۰۰ درصدی دیدند. خوشبختانه این چاپخانه‌ها خود را ترمیم و شروع به تولید کردند. این بازسازی هم کاملاً با سرمایه خودشان و بدون هیچ حمایتی صورت گرفت. اما برخی دیگر از چاپخانه‌ها به دلیل توان مالی اندک خود هنوز نتوانسته‌اند به چرخه تولید بازگردند.

مدیرعامل شرکت افق قطعات آسیا بخش عمده صنعت چاپ را نیاز به واردات دانست و افزود: از آنجایی که واردات نیاز به ورودی مرز‌ها دارد، اکنون دچار مشکل شده‌ایم و این بسته شدن مرز‌های زمینی ما را دچار مشکلات بیشتر خواهد کرد. باید تدبیری بیاندیشیم که با تعامل بین بخش خصوصی و دولتی حداقل از دشواری‌های بخش بروکراسی مربوط به گمرک عبور کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون اگر بازرگانی بخواهد باری به گمرک بیاورد، شش ماه معطل ثبت سفارش و مجوز خروج است. متاسفانه اکنون نیز با وجود مشکلات مربوط به انسداد مرز‌های زمینی، این مشکلات بروکراسی وجود دارد، که به سایر صنایع هم فشار می‌آورد. از مسئولین خواهش می‌کنم علی‌رغم سختی‌های موجود، با بخش خصوصی تعامل کنند، تا از این چالش‌ها عبور کنیم.