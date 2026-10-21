آیین اهدای سرو ِسیمین پارسی‌جان به کوشندگان پرتلاش زبان و ادبیات فارسی، امروز انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این مراسم، امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در تالار طاهره صفارزاده، ساعت ده صبح آغاز و ساعت دوازده به پایان رسید و جمعی از استادان، هنرمندان، کارشناسان ادبیات و شاعران حضور داشتند.

در ادامه مراسم، یکی از برگزیدگان، یدالله گودرزی، شاعر، نویسنده و مدیر شبکه مجازی «آیین سخن»، با اشاره به آغاز فعالیت‌های خود در حوزه پاسداشت زبان فارسی گفت: از سال ۱۳۹۵ به این فکر افتادم که در این حوزه فعالیت کنم؛ چراکه در آن زمان فعالیت‌های کمتری در این زمینه انجام می‌شد. امروز دفتر پاسداشت زبان فارسی در این مسیر فعالیت می‌کند و امیدوارم بتوانیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و دامنه این فعالیت‌ها را گسترش دهیم.

او با قدردانی از عوامل برگزاری این رویداد، به فعالیت‌های خود در زمینه نویسندگی، تولید برنامه‌های کوتاه و حضور در فضای مجازی اشاره کرد و راه‌اندازی کانال «آیین سخن» را بخشی از تلاش‌های خود برای توجه به زبان فارسی دانست.

گودرزی با تأکید بر ضرورت نگاه متعادل و نقادانه به موضوع زبان فارسی اظهار کرد: معتقدم بخشی از نخبگان ما نیز در حوزه زبان فارسی به این زبان آسیب می‌زنند. نهاد‌ها و سازمان‌های متعددی در این زمینه فعالیت می‌کنند که نمی‌دانم خروجی برخی از آنها چیست؛ اما دفتر پاسداشت زبان فارسی با وجود سابقه نه‌چندان طولانی، عملکرد خوبی داشته است. نهاد‌های فرهنگی در این زمینه باید سالانه کارنامه خود را اعلام کنند.

در پایان این بخش، نشان «سرو سیمین پارسی‌جان» به یدالله گودرزی اهدا شد.

منبع: معاونت صدا

برچسب ها: ادبیات فارسی ، معاونت صدا
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