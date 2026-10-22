باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا در حال آماده‌سازی برای صدور دستور خروج اجباری شماری از کارکنان و اعضای خانواده آنها از سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس است.

به گفته دو مقام آمریکایی، این اقدام در واکنش به احتمال ازسرگیری تنش‌ها، به‌ویژه با جنبش انصارالله یمن صورت می‌گیرد.

ساعتی پیش هم سفارت آمریکا در ریاض برای شهروندان خود هشدار امنیتی صادر کرد. این هشدار پس از حملاتی منتشر شد که برخی مناطق عربستان، از جمله فرودگاه ریاض را هدف قرار داده بود.

منبع: رویترز