رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد کی‌یف از پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات سه‌جانبه با روسیه در سطح مذاکره‌کنندگان حمایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز چهارشنبه گفت کشورش از پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات سه‌جانبه با روسیه و ایالات متحده در سطح تیم‌های مذاکره‌کننده در سریع‌ترین زمان ممکن و ترجیحاً تا اوایل نوامبر حمایت می‌کند.

زلنسکی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران هنگام بازگشت از نروژ به کی‌یف گفت پس از مذاکرات استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سن‌پترزبورگ، با مقام‌های آمریکایی گفت‌و‌گو کرده است.

او افزود: «بازخوردی دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه روسیه از برگزاری نشست سه‌جانبه در سطح تیم‌های مذاکره‌کننده حمایت می‌کند.»

زلنسکی گفت طرف آمریکایی پیشنهاد داده است این نشست در سریع‌ترین زمان ممکن برگزار شود و اوکراین نیز از این پیشنهاد حمایت می‌کند. به گفته او، طرف اوکراینی با شرکای آمریکایی خود در تماس بوده و برای برگزاری هرچه زودتر نشست در ماه نوامبر تلاش خواهد کرد؛ او ابراز امیدواری کرد که این دیدار حداکثر تا اوایل نوامبر برگزار شود.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین گفت کی‌یف از هر پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس، پایان جنگ، آتش‌بس در حوزه انرژی و ابتکار‌های بشردوستانه حمایت می‌کند.

پیش‌تر کرملین اعلام کرده بود که پوتین با از سرگیری مذاکرات صلح با اوکراین با میانجی‌گری آمریکا، از ماه آینده، موافقت کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین
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