باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سید امیررضا عابدینی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز گفت: توسعه هوش مصنوعی زمانی اثربخش خواهد بود که به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، مدیریت مصرف انرژی، ارتقای کیفیت محصولات و حل مسائل واقعی صنایع منجر شود.

وی با بیان اینکه مسئله اصلی در حوزه هوش مصنوعی صرفاً دسترسی به فناوری نیست، افزود: چگونگی تبدیل این ظرفیت به ارزش اقتصادی و راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های موجود در بخش صنعت، هدف اصلی است که باید با استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر استان البرز در بخش صنعت، مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان محقق شود.

عابدینی با تأکید بر اینکه دستاوردهای این گردهمایی نباید به تبادل دیدگاه‌ها محدود شود، تصریح کرد: انتظار می‌رود زمینه تعریف پروژه‌های مشترک، اجرای طرح‌های آزمایشی و شکل‌گیری همکاری‌های پایدار میان صنایع و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی فراهم شود تا نتایج آن در ارتقای عملکرد واحدهای صنعتی ملموس باشد.

توسعه فیبر نوری؛ پیش‌نیاز اقتصاد دیجیتال

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را از الزامات تحقق تحول دیجیتال دانست و بیان کرد: توسعه فیبر نوری، دسترسی به ارتباطات پرسرعت و پایدار و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تبادل و پردازش داده‌ها، پیش‌نیازهای اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه فیبر نوری در شهرک‌های صنعتی استان و نقش مخابرات منطقه البرز در پیشبرد این طرح‌ها، تأکید کرد: رویکرد این اداره‌کل، گسترش اقتصاد دیجیتال با هدف دستیابی به نتایج ملموس اقتصادی است به‌گونه‌ای که آثار این اقدامات در رشد کسب‌وکارها، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروهای متخصص نمایان شود.

عابدینی در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و شرکت‌های فناور، جایگاه استان البرز در توسعه فناوری‌های دیجیتال و کاربردی‌سازی هوش مصنوعی بیش از پیش تقویت شود.